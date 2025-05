獨行俠1.8%機率爆冷抽中狀元籤　杜克天才有望聯手AD拚冠

The moment the Mavs got the No. 1 pick in the 2025 NBA Draft. pic.twitter.com/NNTJjCymVB — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 12, 2025

記者游郁香/綜合報導

2025年NBA選秀樂透抽籤結果今(13)日揭曉,獨行俠成為最大贏家,以僅「1.8%的機率」爆冷抽中狀元籤,預計將選進杜克天才新星弗拉格(Cooper Flagg)。達拉斯3個月前震撼送走當家一哥唐西奇(Luka Doncic),讓高層被罵翻,如今逆襲抽中狀元籤,有望組成「弗拉格+AD」的新組合拚冠。

A NEW TRIO IN DALLAS?



The Mavs have a chance to capture the Flagg with the No. 1 pick ???? pic.twitter.com/M12Y2xxmyQ — SportsCenter (@SportsCenter) May 12, 2025

這是獨行俠隊史首次獲得狀元籤,「1.8%的機率」為歷史第4低,達拉斯過往最高順位是1994年的榜眼籤,當年他們選中了傳奇控衛奇德(Jason Kidd),他也是球隊現任主帥。現在達拉斯有機會選進各隊垂涎已久、6呎9吋的杜克天才前鋒弗拉格,讓整個聯盟為之一震。

▲獨行俠以僅1.8%機率抽中狀元籤,有望選進杜克天才弗拉格。(圖/達志影像/美聯社,下同)

弗拉格去年8月提前一年從高中畢業,17歲就進入NCAA名門杜克大學,一直被視為狀元最大熱門。他大一賽季場均轟下19.2分、7.5籃板、4.2助攻,投籃命中率達48%、三分命中率39%、罰球84%,率領藍魔鬼打出35勝4敗、闖進NCAA四強,橫掃全美大學年度球員獎項,完全展現狀元身手。

這次樂透抽籤結果引發熱議,鵜鶘當年將戴維斯(Anthony Davis)交易到湖人後,抽中狀元籤選進威廉森(Zion Williamson),如今獨行俠將唐西奇送往湖人,也抽中狀元,有球迷稱這是「湖人魔咒」。

原本擁有最高中籤率(14%)的爵士、巫師與黃蜂,最終未能搶下前3順位。

2025年NBA選秀樂透抽籤最終結果如下:

1. 獨行俠

2. 馬刺

3. 七六人

4. 黃蜂

5. 爵士

6. 巫師

7. 鵜鶘

8. 籃網

9. 暴龍

10. 火箭

11. 拓荒者

12. 公牛

13. 老鷹

14. 馬刺(經由交易獲得)