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約基奇本季首次連3場打鐵　被酸「唐西奇化」誇張抱怨判決

記者游郁香／綜合報導

金塊MVP約基奇（Nikola Jokic）在西區準決賽場均能砍26.5分，但他已經連3場命中率不到4成，手感持續低迷，還被知名球評貝勒斯（Skip Bayless）狠酸「越來越像唐西奇（Luka Doncic）」，對每個判決都不滿意，要誇張地向裁判抱怨。

G3和G4之間只有38小時的休息時間，加上G3金塊與雷霆打到延長賽，兩隊球員G4都露出疲態。丹佛首節僅拿8分，奧克拉荷馬也沒好到哪裡去，22投6中只得17分，兩隊合計25分寫下歷史新低，形成了一場打鐵大戰，雙方整場合計167投56中，命中率33.5%，是自2004年溜馬對活塞（30.8%）以來的最低紀錄。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，金塊約基奇、莫瑞。（圖／達志影像／美聯社）

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▲金塊一哥約基奇被球評酸「唐西奇化」，動輒誇張向裁判抗議。（圖／達志影像／美聯社）

知名評論員貝勒斯毫不留情地在社群媒體上開砲，直呼這是他看過季後賽最爛的投籃表現，「兩隊都知道，這場就是關鍵時刻，不是你死就是我亡的局面，結果打成這樣。」

最終雷霆在末節後來居上，以92比87贏下這場低比分大戰，將系列賽扳成2比2。金塊一哥約基奇此役雖攻下27分、13籃板和3助攻，但22投僅7中、三分8投2中，本季首度連續3場命中率低於4成，偏偏發生在西區準決賽這個關鍵舞台，對此他自責地說， 「我必須做得更好。」

▲▼金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊一哥約基奇被批太愛向裁判抱怨。（圖／達志影像／美聯社）

這一戰的判罰尺度也成為焦點。上半場終了前，雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）帶球切到籃下造成約基奇犯規，站上罰球線，下一波約基奇在類似的情況下卻未獲得相同待遇，他得到罰球機會是因為已進入加罰狀態，讓他相當不滿，氣到跳起來抗議。

裁判是否「雙標」引起熱議，不過球評貝勒斯認為約基奇現在太愛抱怨，「他現在越來越像唐西奇了，每一個判決或沒吹的球，他都要誇張地向裁判抱怨。」

▲▼金塊約基奇；代理總教練阿德爾曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇連3戰命中率低於4成。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA丹佛金塊Nikola Jokic季後賽

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