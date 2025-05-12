陳傑憲幽默喊「抓交替」　吉力吉撈接任理事長開玩笑發表得獎感言

▲職棒工會理事長交接，陳傑憲（左）交棒給吉力吉撈（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒球員工會於12日下午在台北國聯大飯店舉行第七屆理事長交接典禮，陳傑憲幽默喊「抓交替」，相信吉力吉撈接棒會更有POWER推動工會事務。

由台北市政府勞動局副局長梁蒼淇監交，見證第六屆理事長陳傑憲將工會大任交棒給新任理事長吉力吉撈．鞏冠。三位關鍵人物——聯盟會長蔡其昌、前任理事長陳傑憲與新任理事長吉力吉撈，分別以誠摯致詞，傳遞制度責任、世代精神與對棒球未來的期許。

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中職聯盟會長蔡其昌一上台便對兩位理事長表達祝賀。他特別點出工會在團體協約、保障球員國際賽參賽權利等制度推進上的重大貢獻，「尤其是在傑憲任內，將球員的權益與比賽義務寫入協約，讓制度更加完善。」

他也笑稱新任理事長吉力吉撈的「噸位與全壘打都比傑憲多」，期許他用「全壘打的力量」持續推進工會改革，更不忘開玩笑補上一句：「吉力我也很愛你，你知道吧？」引起全場笑聲。他強調聯盟不只是資方代表，而是「資方與勞方的橋樑」，將持續與工會密切合作，為打造更好的職業環境而努力。

卸下三年重擔的陳傑憲語帶感性地說，回想自己被周思齊推薦參選理事長的那天，沒想到一路肩負重任至今。他笑言，當初接任時只是個簡單儀式，「這次能有這麼用心的典禮，很幸福。」他也幽默表示：「現在我就像周思齊學長當年一樣，交給吉力，有點像抓交替的感覺。」

他力讚吉力是「沒有人比他更適合的理事長」，強調這份交接不只是責任，更是對制度與世代信念的傳承。他也呼籲大家持續給予新團隊支持，「希望吉力有POWER地推動工會事務！」

首次上任就面對全場矚目，吉力吉撈．鞏冠以幽默開場：「這應該是得獎感言吧？」隨即展現對責任的自覺。他說從小就夢想能透過棒球影響台灣，現在能幫助球員、協助工會進步，是一份榮幸也是使命。

「當初投票時我就有預感，雖然有點想逃避，但最後我選擇接受。因為我相信，我有責任也有能力，能幫助大家越來越好。」他提到職業球員不只是選手，更是社會榜樣，「很多孩子在看，我的肢體語言、我的激情，都會有影響力。」