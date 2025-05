西甲國家德比上演帽子戲法　姆巴佩打破皇馬隊史紀錄

▲姆巴佩(Kylian Mbappé)在皇馬3比4不敵巴塞隆納的比賽中上演帽子戲法。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間12日凌晨,西甲衛冕冠軍皇家馬德里在客場以3比4不敵榜首巴塞隆納,雖然球隊落敗,但陣中主將姆巴佩(Kylian Mbappé)單場狂進3球上演帽子戲法,成為皇馬隊史加盟首季的球員中,進球數最多的球員。

KYLIAN MBAPPÉ BREAKS THE RECORD FOR MOST GOALS SCORED IN A DEBUT SEASON FOR REAL MADRID (38)



HISTORIC pic.twitter.com/YMYG5c8Ng4