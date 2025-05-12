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西甲國家德比上演帽子戲法　姆巴佩打破皇馬隊史紀錄

▲·姆巴佩（Kylian Mbappé）在皇馬3比4不敵巴塞隆納的比賽中上演帽子戲法。（圖／達志影像／美聯社）

▲姆巴佩（Kylian Mbappé）在皇馬3比4不敵巴塞隆納的比賽中上演帽子戲法。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間12日凌晨，西甲衛冕冠軍皇家馬德里在客場以3比4不敵榜首巴塞隆納，雖然球隊落敗，但陣中主將姆巴佩（Kylian Mbappé）單場狂進3球上演帽子戲法，成為皇馬隊史加盟首季的球員中，進球數最多的球員。

姆巴佩本季在皇馬各項賽事的進球數累積至38球，超越薩莫拉諾（Ivan Zamorano）在1992-93賽季創下的37球紀錄。

「姆巴佩表現得很好，我們創造的機會非常明確，我們對空間的利用也不錯，」皇馬主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）賽後表示，「我們進了三球，原本還可以進更多，進攻方面球隊有明確的想法，但在防守上我們可以做得更好；前30分鐘我們應該表現得更好，今天我們少了五名後衛，這點不能忽略。」

在這場於莫祖錫奧林匹克體育場進行的西甲比賽中，姆巴佩在第5分鐘主罰點球為球隊首開紀錄，並在第14分鐘再度破門，幫助皇馬取得2比0領先；但主場巴塞隆納很快反撲，在上半場結束前以4比2反超比分。

姆巴佩在下半場第70分鐘完成帽子戲法，將比分縮小為3比4，無奈之後球隊久攻不下，皇馬最終無力扳平，目前在聯賽還剩三場比賽的情況下，落後巴塞隆納七分。

「我們有兩次機會可以扳成4比4，這是一場勢均力敵的比賽，我們戰鬥到了最後一刻，我們進了一球但被判越位，對上這樣的強隊，兩支強隊交鋒，我無法苛責球員們的態度與投入，結果不如人意，但我們有競爭力，」安切洛蒂補充說道。

姆巴佩本季曾表示，如果球隊無法贏得「重要冠軍」，他的進球將「毫無意義」，目前皇馬已奪下歐洲超級盃和國際足總洲際盃冠軍，但在重要比賽西班牙超級盃和國王盃皆吞敗，歐冠則止步於八強。

關鍵字： 足球西甲皇家馬德里姆巴佩

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