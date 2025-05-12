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大讚瑞迪克執教湖人首季表現　唐西奇：我感覺回到歐洲打球

▲▼湖人主帥瑞迪克、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇大讚瑞迪克是很棒的教練，自己好像回到歐洲打球。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯湖人本季迎來重大變革，迎來「金童」唐西奇（Luka Dončić）加盟，而新任總教練瑞迪克（JJ Redick）在執教首年便成功帶隊取得西區第3種子。賽季結束後，唐西奇公開盛讚瑞迪克，甚至直言「讓我感覺回到了歐洲」。

「他真的是一位很棒的教練，第一年就能做到這些事，真的不多見，我很高興這幾個月能被他執教，有時候我甚至覺得自己像回到了歐洲打球，這種感覺我很喜歡。」唐西奇對瑞迪克的執教給予極高評價，也透露2人建立了良好關係，「我們之間的連結非常棒，一切都很美好。」

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▲▼唐西奇重返達拉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞迪克的執教風格讓唐西奇感覺回到了歐洲。（圖／達志影像／美聯社）

瑞迪克雖然先前沒有NBA執教經驗，但成功在首季獲得球員信任，未來將持續圍繞唐西奇進行調整，重塑湖人新時代的風格，雖然在季後賽中出現些許「菜鳥教練」的失誤，但外界普遍看好他未來的成長潛力。

另一方面，唐西奇坦言，他仍需要在休賽季好好消化這次突然的交易變動，「當時一切來得太快，現在才有時間去整理當時的情緒和經歷。」儘管如此，他已展現出對湖人的認同感，也為未來的長期合作留下伏筆。

關鍵字： NBA湖人唐西奇瑞迪克

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