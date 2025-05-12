騎士「蜘蛛人」傷退將照MRI　能否重演1比3逆轉神蹟引關注

Donovan Mitchell is doubtful to return to Game 4 after suffering an ankle injury.



He was being looked at by staff during shoot around headed into the second half. pic.twitter.com/RTnGsqVGSV — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 12, 2025

記者游郁香／綜合報導

東區霸主騎士在分區準決賽G4最多落後44分，最終以109比129慘敗給溜馬，陷入1比3的絕境。克里夫蘭曾在2016年總冠軍賽締造1比3大逆轉的神蹟，這次他們能否複製此劇本？引起關注。不過陣中一哥「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）此役因左腳踝傷勢提前退場，將接受MRI檢查，成了大隱憂。

Hard to tell what’s going on with Donovan Mitchell, but he has not played in the second half.



Even more concerns for CLE. https://t.co/AjNKHTeoIJ — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) May 12, 2025

過去3戰場均能砍41.3分的「蜘蛛人」米歇爾，G4僅打了半場，上場20分鐘，11投3中拿下12分，正負值是不理想的-35。更糟糕的是，他中場休息期間進行投籃訓練時，在無對抗的情況下感到腳踝不適，他的表情痛苦、雙手撐膝。

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騎士隊醫立即上前處理，幾分鐘後米歇爾回到休息室，球隊宣布他因左腳踝傷勢本場不再上陣。騎士總教練阿特金森（Kenny Atkinson）賽後表示，米歇爾將在當地時間周一接受核磁共振檢查（MRI），坦言目前「完全不清楚他是否能出戰第5戰」。

▲騎士一哥米歇爾G4因左腳踝傷勢半場退場，將接受MRI檢查。（圖／達志影像／美聯社）

本季豪取64勝的騎士在G4慘敗後，陷入1勝3敗的絕境，G5將是生死戰，再輸賽季就要畫下句點，若米歇爾無法及時歸隊，克里夫蘭恐怕凶多吉少。除了當家一哥，主控賈蘭蘭（Darius Garland）、主戰長人莫布里（Evan Mobley）與杭特（De’Andre Hunter）也都有傷在身。

此系列賽G1到G3，米歇爾扛下所有壓力，場均還能送出6.3籃板、6.0助攻、2.0抄截。在米歇爾狀態不甚理想之下，騎士G4上半場落後達41分，追平NBA季後賽史上最大半場落後分差，他中場傷退後，球隊徹底潰散，一度被拉開44分差距，最終以109比129慘敗給溜馬遭聽牌。

克里夫蘭曾在2016年總冠軍賽上演1比3大逆轉的神蹟，奪下隊史首冠，當時帶領球隊的是天王詹姆斯（LeBron James）與厄文（Kyrie Irving），他們能否再次複製此劇本，引起外界高度關注。

▲米歇爾前3戰場均轟下41.3分，是騎士最關鍵的核心。（圖／達志影像／美聯社）