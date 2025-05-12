這不是挑戰這是交友！金慧成長打遭改判「和敵隊鬥嘴」逗樂轉播台

▲響尾蛇游擊手佩多莫（Geraldo Perdomo）與金慧成逗趣互動。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇韓籍新秀金慧成只花兩天時間就交到新朋友，和響尾蛇游擊手佩多莫（Geraldo Perdomo）在壘包上邊看重播邊鬥嘴，還被轉播單位捕捉下來笑說：「他們根本變好朋友了吧？」

Hyeseong Kim and Geraldo Perdomo have been having fun together all series long



Their latest interaction during this replay review pic.twitter.com/A7DSAooGxQ [廣告]請繼續往下閱讀... May 11, 2025

12日（台灣時間）對亞利桑那的比賽中，金慧成第6局敲出中右外野安打，滑壘搶上二壘，原判安全上壘，眼看生涯首支長打就要來了，沒想到響尾蛇喊出挑戰，氣氛瞬間緊張。就在大家都以為要上演「科技判決修羅場」時，金慧成和游擊手佩多莫竟肩並肩一起看重播畫面，還一邊互相鬥嘴。主播還演繹他們的對話「你看你看！沒碰到、沒碰到」、「我抓到了。」

其實兩人的交情來得也不算無跡可尋。早在前一天比賽中，金慧成靠一支安打上壘後，佩多莫就主動敲了敲他的頭盔示好，金慧成也是大方回以笑容。到了第二天兩人互動整個升級進化，從「點頭之交」變成「壘包小劇場搭檔」，邊看大螢幕邊鬧，逗得轉播單位也忍不住說：「金慧成真的很有魅力耶。」

《SportsNet LA》的主播忍不住盛讚金慧成：「跑壘最令人印象深刻的是那份毫不畏懼的態度和出色的判斷能力。這次的跑壘真的非常棒，我們認為他表現得很出色。」

他們接著說：「在這個系列賽中，金慧成與佩多莫之間出現了很多有趣的畫面，這次也是其中之一。金慧成主張自己沒有被觸殺，佩多莫則以開玩笑的方式回應，金慧成雖然沒有把它當作玩笑，但看起來相當逗趣。」

就連球評大前輩赫西瑟（Orel Hershiser）也表示：「當年我們現役時不喜歡看到球員跟敵隊嘻嘻哈哈，但這次……好啦，我承認，我覺得滿可愛的。」

雖然最後經判決改判出局，首支長打宣告延後，但這場比賽金慧成3打數1安打，打擊率小升至.318，表現依舊穩定。