運動雲

>

這不是挑戰這是交友！金慧成長打遭改判「和敵隊鬥嘴」逗樂轉播台

▲響尾蛇游擊手佩多莫（Geraldo Perdomo）與金慧成逗趣互動。（圖／達志影像／美聯社）

▲響尾蛇游擊手佩多莫（Geraldo Perdomo）與金慧成逗趣互動。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇韓籍新秀金慧成只花兩天時間就交到新朋友，和響尾蛇游擊手佩多莫（Geraldo Perdomo）在壘包上邊看重播邊鬥嘴，還被轉播單位捕捉下來笑說：「他們根本變好朋友了吧？」

12日（台灣時間）對亞利桑那的比賽中，金慧成第6局敲出中右外野安打，滑壘搶上二壘，原判安全上壘，眼看生涯首支長打就要來了，沒想到響尾蛇喊出挑戰，氣氛瞬間緊張。就在大家都以為要上演「科技判決修羅場」時，金慧成和游擊手佩多莫竟肩並肩一起看重播畫面，還一邊互相鬥嘴。主播還演繹他們的對話「你看你看！沒碰到、沒碰到」、「我抓到了。」

其實兩人的交情來得也不算無跡可尋。早在前一天比賽中，金慧成靠一支安打上壘後，佩多莫就主動敲了敲他的頭盔示好，金慧成也是大方回以笑容。到了第二天兩人互動整個升級進化，從「點頭之交」變成「壘包小劇場搭檔」，邊看大螢幕邊鬧，逗得轉播單位也忍不住說：「金慧成真的很有魅力耶。」

《SportsNet LA》的主播忍不住盛讚金慧成：「跑壘最令人印象深刻的是那份毫不畏懼的態度和出色的判斷能力。這次的跑壘真的非常棒，我們認為他表現得很出色。」

他們接著說：「在這個系列賽中，金慧成與佩多莫之間出現了很多有趣的畫面，這次也是其中之一。金慧成主張自己沒有被觸殺，佩多莫則以開玩笑的方式回應，金慧成雖然沒有把它當作玩笑，但看起來相當逗趣。」

就連球評大前輩赫西瑟（Orel Hershiser）也表示：「當年我們現役時不喜歡看到球員跟敵隊嘻嘻哈哈，但這次……好啦，我承認，我覺得滿可愛的。」

雖然最後經判決改判出局，首支長打宣告延後，但這場比賽金慧成3打數1安打，打擊率小升至.318，表現依舊穩定。

關鍵字： MLB金慧成韓籍新秀響尾蛇搞笑

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「抱歉，李洋」王齊麟奪冠後搞笑致歉　曝前搭檔場邊用心加持

「抱歉，李洋」王齊麟奪冠後搞笑致歉　曝前搭檔場邊用心加持

遭古林睿煬98球完封　樂天監督嘆：他的球質很強，再這樣不行！

遭古林睿煬98球完封　樂天監督嘆：他的球質很強，再這樣不行！

溜馬重要替補「搞事」害到自己？引爆衝突上場不到1分鐘被驅逐

溜馬重要替補「搞事」害到自己？引爆衝突上場不到1分鐘被驅逐

0比21慘敗後洛磯開除隊史最多勝教頭　老闆：表現令人無法接受

0比21慘敗後洛磯開除隊史最多勝教頭　老闆：表現令人無法接受

「粉紅大谷」超可愛！母親節雙安秀　助道奇奪回分區龍頭

「粉紅大谷」超可愛！母親節雙安秀　助道奇奪回分區龍頭

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

快訊／溜馬狂勝20分3比1聽牌　東區霸主騎士被打趴還傷了一哥

快訊／溜馬狂勝20分3比1聽牌　東區霸主騎士被打趴還傷了一哥

大谷翔平母親節曬愛女小手萌翻　藏驚喜彩蛋：連Decoy都沒忘

大谷翔平母親節曬愛女小手萌翻　藏驚喜彩蛋：連Decoy都沒忘

獅隊為古林歡呼！餅總變「喜餅」　新庄感動轉發還用關西腔告白

獅隊為古林歡呼！餅總變「喜餅」　新庄感動轉發還用關西腔告白

灰狼「蟻人」虧勇士想撐到G6等柯瑞　自曝被庫明加灌醒了

灰狼「蟻人」虧勇士想撐到G6等柯瑞　自曝被庫明加灌醒了

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

熱門新聞

「抱歉，李洋」王齊麟奪冠後搞笑致歉　曝前搭檔場邊用心加持

遭古林睿煬98球完封　樂天監督嘆：他的球質很強，再這樣不行！

溜馬重要替補「搞事」害到自己？引爆衝突上場不到1分鐘被驅逐

0比21慘敗後洛磯開除隊史最多勝教頭　老闆：表現令人無法接受

「粉紅大谷」超可愛！母親節雙安秀　助道奇奪回分區龍頭

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「抱歉，李洋」王齊麟奪冠後致歉

2遭古林完封　樂天監督讚球質很強

3溜馬替補上場不到1分鐘被驅逐

40比21慘敗後洛磯開除隊史最多勝教頭

5「粉紅大谷」超可愛！母親節雙安秀

最新新聞

1韓援「怪物新人」將降臨大巨蛋

2金慧成壘包「和敵人鬥嘴」逗樂轉播台

3神調度！雷霆擴大輪替　主帥感謝板凳

4台灣投手最速完封勝！球評齊聲讚古林睿煬

5一掃前役陰霾！雷霆SGA霸氣發聲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366