這不是挑戰這是交友！金慧成長打遭改判「和敵隊鬥嘴」逗樂轉播台

▲響尾蛇游擊手佩多莫(Geraldo Perdomo)與金慧成逗趣互動。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

道奇韓籍新秀金慧成只花兩天時間就交到新朋友,和響尾蛇游擊手佩多莫(Geraldo Perdomo)在壘包上邊看重播邊鬥嘴,還被轉播單位捕捉下來笑說:「他們根本變好朋友了吧?」

Hyeseong Kim and Geraldo Perdomo have been having fun together all series long



Their latest interaction during this replay review pic.twitter.com/A7DSAooGxQ