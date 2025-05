舒瓦伯炸雙響超車大谷寫紀錄　費城人3比0完封守護者

▲舒瓦伯(Kyle Schwarber)本季第13、14轟出爐。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間12日上午,費城費城人客場挑戰克里夫蘭守護者,費城人靠著當家重砲舒瓦伯(Kyle Schwarber)單場雙響砲的火力挹注外加王牌先發惠勒(Zack Wheeler)7局無失分的好投下,以3比0收下勝利,系列賽2勝1敗拿下對戰優勢。

Kyle Schwarber is gonna be taking his third career 40+ homer season into free agency this winter. pic.twitter.com/kbTGKmQRdh [廣告]請繼續往下閱讀... May 11, 2025

2局上半舒瓦伯面對守護者先發奧提斯歐提茲(Luis L. Ortiz)時,鎖定一顆89英哩紅中變速球一棒轟出右外野大牆;8局上半舒瓦伯在壘上有人時,相中守護者後援赫林(Tim Herrin))92英哩伸卡球再度炸裂,舒瓦伯本季第13、14轟同場出爐。

Kyle Schwarber's second of the night ties Aaron Judge for the Major League home run lead with 14! pic.twitter.com/O5Q14WoZ94 — MLB (@MLB) May 12, 2025

投手方面,費城人王牌先發惠勒主投7局僅被打出3支安打沒有失分,他送出8次三振與2次保送,賽後順利收下本季第4勝,根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,這是惠勒自2021起,第51場繳出至少7局的表現,與太空人和巨人兩大王牌瓦德茲(Framber Valdez)與韋伯(Logan Webb)並列同時段最多。

賽後舒瓦伯與洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)並列聯盟全壘打王,國聯方面則超車洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平登頂,此外舒瓦伯全場3分打點包辦全隊本戰所有分數。

Kyle Schwarber now has 30 homers with a 112+ mph exit velocity with the Phillies, six more than any other Phillies player under Statcast (2015, including playoffs) https://t.co/xgsiIrosB4 — Sarah Langs (@SlangsOnSports) May 11, 2025

舒瓦伯目前已跨季連續46場比賽上壘,排名費城人隊史第4,距離第3名的阿布瑞尤(Bobby Abreu)僅差2場;另外包括季後賽在內,舒瓦伯累計了30發擊球初速至少112英哩的全壘打,而他生涯在費城人單場至少2轟的比賽也來到18場。

「他最厲害的地方在於,他能根據投手給他的東西做出反應,」費城人主帥湯姆森(Rob Thomson)賽後談到舒瓦伯時說道,「如果對方刻意閃躲,他就選球保送或敲安打;但若是對手硬碰硬,他就能把球送進看台。」