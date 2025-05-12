舒瓦伯炸雙響超車大谷寫紀錄　費城人3比0完封守護者

▲舒瓦伯（Kyle Schwarber）本季第13、14轟出爐。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間12日上午，費城費城人客場挑戰克里夫蘭守護者，費城人靠著當家重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）單場雙響砲的火力挹注外加王牌先發惠勒（Zack Wheeler）7局無失分的好投下，以3比0收下勝利，系列賽2勝1敗拿下對戰優勢。

Kyle Schwarber is gonna be taking his third career 40+ homer season into free agency this winter. pic.twitter.com/kbTGKmQRdh [廣告]請繼續往下閱讀... May 11, 2025

2局上半舒瓦伯面對守護者先發奧提斯歐提茲（Luis L. Ortiz）時，鎖定一顆89英哩紅中變速球一棒轟出右外野大牆；8局上半舒瓦伯在壘上有人時，相中守護者後援赫林（Tim Herrin））92英哩伸卡球再度炸裂，舒瓦伯本季第13、14轟同場出爐。

Kyle Schwarber's second of the night ties Aaron Judge for the Major League home run lead with 14! pic.twitter.com/O5Q14WoZ94 — MLB (@MLB) May 12, 2025

投手方面，費城人王牌先發惠勒主投7局僅被打出3支安打沒有失分，他送出8次三振與2次保送，賽後順利收下本季第4勝，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是惠勒自2021起，第51場繳出至少7局的表現，與太空人和巨人兩大王牌瓦德茲（Framber Valdez）與韋伯（Logan Webb）並列同時段最多。

賽後舒瓦伯與洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）並列聯盟全壘打王，國聯方面則超車洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平登頂，此外舒瓦伯全場3分打點包辦全隊本戰所有分數。

Kyle Schwarber now has 30 homers with a 112+ mph exit velocity with the Phillies, six more than any other Phillies player under Statcast (2015, including playoffs) https://t.co/xgsiIrosB4 — Sarah Langs (@SlangsOnSports) May 11, 2025

舒瓦伯目前已跨季連續46場比賽上壘，排名費城人隊史第4，距離第3名的阿布瑞尤（Bobby Abreu）僅差2場；另外包括季後賽在內，舒瓦伯累計了30發擊球初速至少112英哩的全壘打，而他生涯在費城人單場至少2轟的比賽也來到18場。

「他最厲害的地方在於，他能根據投手給他的東西做出反應，」費城人主帥湯姆森（Rob Thomson）賽後談到舒瓦伯時說道，「如果對方刻意閃躲，他就選球保送或敲安打；但若是對手硬碰硬，他就能把球送進看台。」