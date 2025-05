快訊／溜馬狂勝20分3比1聽牌　東區霸主騎士被打趴還傷了一哥

▲溜馬主控哈利伯頓率隊聽牌。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

溜馬前役在自家被騎士打爆,隨即在今(12)日的東區準決賽G4展示捍衛主場的決心,上半場就灌進驚人的80分,拉開平NBA季後賽紀錄的41分領先,終場就以129比109狂勝20分,系列賽取得3比1聽牌。遭到碾壓的東區霸主騎士還傷了一哥米歇爾(Donovan Mitchell),陷入巨大危機。

THIS PACERS FLURRY TO END THE 1ST HALF WAS CRAZY ‼️????



80 PTS: franchise-postseason record for points in a half

25 AST: NBA-postseason record for assists in a half in the play-by-play era (1998) pic.twitter.com/bLZoxTuND0 [廣告]請繼續往下閱讀... May 12, 2025

系列賽2比1領先的溜馬,G4開賽打得果斷且充滿自信,G3僅拿4分的主控哈利伯頓(Tyrese Haliburton)開局就來了一記爆扣,團隊前5投全部命中,5位先發球員有4人有分數進帳,拉出一波12比5的攻勢。

印第安納持續拉開分差,首節還剩4分32秒已經取得22比10的雙位數領先,溜馬重要替補馬圖林(Bennedict Mathurin)卻與騎士前鋒杭特(De’Andre Hunter)在記分台前起衝突,起因是馬圖林前一個回合疑似用手肘戳了杭特,隨後杭特以雙手大力推人還以顏色。值得一提的是,馬圖林倒地起身後,露出挑釁意味十足的笑容。

“I’LL MEET YOU. I’LL MEET YOU OFF THE COURT.”



DeAndre Hunter to Bennedict Mathurin after their altercation which resulted in Mathurin’s ejection & a technical on Hunter ????????️



Thoughts? ???? pic.twitter.com/LHDc2N7qGM — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) May 12, 2025

裁判最終判定馬圖林對杭特伸手擊中胸口並升高衝突,吹判2級惡意犯規,將他驅逐出場。杭特與溜馬長人透納(Myles Turner)則因涉入爭執,各被吹判1次技術犯規。

這是對溜馬非常不利的變數,馬圖林G3才攻下全隊最高的23分,好在團隊沒有受這個插曲影響,首節仍灌進38分,取得38對23、15分領先。

溜馬次節繼續狂轟猛炸,單節攻下42分,包括此節最後3分16秒打出一波19比2的猛烈攻勢,將比數改寫為80比39,領先41分甚至比騎士的得分還多。溜馬上半場投籃命中率高達60%,比對手多出18次出手、僅發生4次失誤,完全碾壓東區第1的騎士。

根據官方統計,80分是溜馬隊史季後賽半場最高得分紀錄;25次助攻則是自1998年進入「play-by-play」時代以來,NBA季後賽半場助攻次數的新高。上半場領先41分,追平NBA季後賽史上最大的半場領先分差紀錄。

Hard to tell what’s going on with Donovan Mitchell, but he has not played in the second half.



Even more concerns for CLE. https://t.co/AjNKHTeoIJ — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) May 12, 2025

對騎士來說,雪上加霜的是過去3戰場均能砍41.3分的當家一哥「蜘蛛人」米歇爾出現左腳踝傷勢,下半場並未上陣,由傑羅姆(Ty Jerome)頂替他的位置。克里夫蘭第3節雖砍下38分,無奈前2節挖的坑太大,前3節打完仍以77比109落後多達32分。

比賽早早就進入垃圾時間,溜馬還將少主哈利伯頓的「保鑣」、高齡38歲的板凳邊緣球員強森(James Johnson)換上場,他馬上賞了對手一鍋,再貢獻1次抄截、助攻隊友謝波德(Ben Sheppard)砍三分,並命中急停跳投,贏得熱烈歡呼。

溜馬終場就以129比109狂勝20分,系列賽3比1聽牌,全隊此役共有7人得分上雙,西亞卡姆(Pascal Siakam)繳出21分、6籃板和3助攻;透納和托平(Obi Toppin)各有20分進帳; 一哥哈利伯頓貢獻11分、5助攻和5籃板,正負值高達+27。