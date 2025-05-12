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快訊／溜馬狂勝20分3比1聽牌　東區霸主騎士被打趴還傷了一哥

▲▼溜馬主控哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬主控哈利伯頓率隊聽牌。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

溜馬前役在自家被騎士打爆，隨即在今（12）日的東區準決賽G4展示捍衛主場的決心，上半場就灌進驚人的80分，拉開平NBA季後賽紀錄的41分領先，終場就以129比109狂勝20分，系列賽取得3比1聽牌。遭到碾壓的東區霸主騎士還傷了一哥米歇爾（Donovan Mitchell），陷入巨大危機。

系列賽2比1領先的溜馬，G4開賽打得果斷且充滿自信，G3僅拿4分的主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）開局就來了一記爆扣，團隊前5投全部命中，5位先發球員有4人有分數進帳，拉出一波12比5的攻勢。

印第安納持續拉開分差，首節還剩4分32秒已經取得22比10的雙位數領先，溜馬重要替補馬圖林（Bennedict Mathurin）卻與騎士前鋒杭特（De’Andre Hunter）在記分台前起衝突，起因是馬圖林前一個回合疑似用手肘戳了杭特，隨後杭特以雙手大力推人還以顏色。值得一提的是，馬圖林倒地起身後，露出挑釁意味十足的笑容。

裁判最終判定馬圖林對杭特伸手擊中胸口並升高衝突，吹判2級惡意犯規，將他驅逐出場。杭特與溜馬長人透納（Myles Turner）則因涉入爭執，各被吹判1次技術犯規。

這是對溜馬非常不利的變數，馬圖林G3才攻下全隊最高的23分，好在團隊沒有受這個插曲影響，首節仍灌進38分，取得38對23、15分領先。

▲▼溜馬主控哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

溜馬次節繼續狂轟猛炸，單節攻下42分，包括此節最後3分16秒打出一波19比2的猛烈攻勢，將比數改寫為80比39，領先41分甚至比騎士的得分還多。溜馬上半場投籃命中率高達60%，比對手多出18次出手、僅發生4次失誤，完全碾壓東區第1的騎士。

根據官方統計，80分是溜馬隊史季後賽半場最高得分紀錄；25次助攻則是自1998年進入「play-by-play」時代以來，NBA季後賽半場助攻次數的新高。上半場領先41分，追平NBA季後賽史上最大的半場領先分差紀錄。

對騎士來說，雪上加霜的是過去3戰場均能砍41.3分的當家一哥「蜘蛛人」米歇爾出現左腳踝傷勢，下半場並未上陣，由傑羅姆（Ty Jerome）頂替他的位置。克里夫蘭第3節雖砍下38分，無奈前2節挖的坑太大，前3節打完仍以77比109落後多達32分。

比賽早早就進入垃圾時間，溜馬還將少主哈利伯頓的「保鑣」、高齡38歲的板凳邊緣球員強森（James Johnson）換上場，他馬上賞了對手一鍋，再貢獻1次抄截、助攻隊友謝波德（Ben Sheppard）砍三分，並命中急停跳投，贏得熱烈歡呼。

溜馬終場就以129比109狂勝20分，系列賽3比1聽牌，全隊此役共有7人得分上雙，西亞卡姆（Pascal Siakam）繳出21分、6籃板和3助攻；透納和托平（Obi Toppin）各有20分進帳； 一哥哈利伯頓貢獻11分、5助攻和5籃板，正負值高達+27。

關鍵字： NBA溜馬騎士哈利伯頓米歇爾

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