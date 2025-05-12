溜馬半場灌進80分打爆東區第1　41分領先騎士平NBA紀錄

THIS PACERS FLURRY TO END THE 1ST HALF WAS CRAZY ‼️????



80 PTS: franchise-postseason record for points in a half

25 AST: NBA-postseason record for assists in a half in the play-by-play era (1998) pic.twitter.com/bLZoxTuND0 — NBA (@NBA) May 12, 2025

記者游郁香／綜合報導

在東區準決賽2比1領先的溜馬，今（12）日繼續在主場出戰G4，儘管前役砍下23分的重要替補馬圖林（Bennedict Mathurin）上場不到1分鐘就被驅逐出場，但團隊並未受影響，半場就灌進驚人的80分，全隊投籃命中率飆高到60%，前2節打完拉開80比39、41分領先，追平NBA季後賽紀錄。

溜馬開賽打得果斷且充滿自信，G3僅拿4分的主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）開局就來了一記爆扣，團隊前5投全部命中，5位先發球員有4人得分，拉出一波12比5的攻勢。

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▲溜馬主控哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

印第安納持續拉開分差，首節還剩4分32秒已經取得22比10的雙位數領先，溜馬重要替補馬圖林（Bennedict Mathurin）卻與騎士前鋒杭特（De’Andre Hunter）在記分台前起衝突，起因是馬圖林前一個回合疑似用手肘戳了杭特，隨後杭特以雙手大力推人還以顏色。值得一提的是，馬圖林倒地起身後，露出挑釁意味十足的笑容。

What did Mathurin do ????????



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裁判最終判定馬圖林對杭特伸手擊中胸口並升高衝突，吹判2級惡意犯規，將他驅逐出場。杭特與溜馬長人透納（Myles Turner）則因涉入爭執，各被吹判1次技術犯規。

這是對溜馬非常不利的變數，馬圖林G3才攻下全隊最高的23分，好在團隊沒有受這個插曲影響，首節仍灌進38分，取得38對23、15分領先。

▲溜馬半場大幅領先41分。（圖／達志影像／美聯社）

溜馬次節繼續狂轟猛炸，單節攻下42分，包括此節最後3分16秒打出一波19比2的猛烈攻勢，將比數改寫為80比39，領先41分甚至比騎士的得分還多，團隊投籃命中率高達60%，比對手多出18次出手，僅發生4次失誤，完全碾壓東區第1的騎士。

根據官方統計，80分是溜馬隊史季後賽半場最高得分紀錄；25次助攻則是自1998年進入「play-by-play」時代以來，NBA季後賽半場助攻次數的新高。上半場領先41分，追平NBA季後賽史上最大的半場領先分差紀錄。

溜馬前2節已有4人得分上雙，透納攻下18分、托平從板凳挹注13分、西亞卡姆拿12分、哈利伯頓進帳11分。