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「阿嬤在為我加油」古林睿煬完封勝　伊藤滑球、田宮配球完美助攻

▲古林睿煬。（圖／截自太平洋聯盟TV）

▲古林睿煬。（圖／截自太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

「台灣金孫」古林睿煬11日於日職投出職業生涯首場完封勝，面對樂天金鷲僅用98球繳出9局，僅被敲2安打、無四死、7次三振的壓倒性內容。他賽後透露優質內容的關鍵就是「先做好預習」，此外與捕手田宮裕涼搭配也相當順暢。母親節繳出好投，不忘提在台灣的阿嬤。

古林此役完美壓制樂天打線，前6局兩出局前更一度維持完全比賽。相較上次出戰樂天僅投5.2局失7分，此戰可說是完美復仇。據《日刊體育》報導，賽後他坦言：「這次有事前準備，加上教練團與情蒐的協助，我用滑球配速，成功突破首局不穩的瓶頸。」

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投手教練加藤談到前一戰投球內容曾說：「對方對古林的直球有明確的準備，導致節奏被掌握。」這次他與教練團、紀錄分析師討論後改變策略，並從隊友伊藤大海那裡學習到滑球的使用方式，作為開局投球策略。新庄監督賽後也盛讚：「滑球控制得太好了，真的很棒！」

繼5月初合體擊敗軟銀後，捕手田宮裕涼本場再次與古林攜手建功。田宮借鏡同系列戰先發金村尚真的策略，調整對戰思維，並與古林展現絕佳默契。古林賽後表示：「今天幾乎沒有拒絕配球，田宮引導得非常好。」

在台灣與撫養他的阿嬤感情深厚，被親切地稱為「金孫」。母親節當天投出精彩表現，他感性地說：「阿嬤對我說，無論我在哪裡，她都會一直為我加油。」這位認真又溫柔的剛腕投手，今年才24歲，未來將持續精進自己，用表現回報遠在海另一端的阿嬤。

此戰過後，日本火腿也以三連勝奪下系列賽橫掃佳績，戰績升至太平洋聯盟首位，而古林的名字也再度被刻在台灣投手於海外奮鬥的歷史上。下一場，他將持續帶著「金孫」的堅毅與溫柔，迎戰更高挑戰。

關鍵字： 棒球古林睿煬日本職棒完封勝母親節

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