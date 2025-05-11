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運動家林維恩5局無失分飆8K回穩　老虎李灝宇連5場安打貢獻長打

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，林維恩。（圖／記者李毓康攝）

▲林維恩。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美小聯盟台將表現亮眼，運動家1A投手林維恩11日（台灣時間）先發繳出5局無失分的優質內容，最快球速達150公里，狂飆8次三振，雖無關勝敗，但成功回穩；老虎3A內野手李灝宇敲出關鍵長打，連5場比賽有安打；海盜3A游擊手鄭宗哲也持續展現火力。

林維恩此役面對天使1A擔任先發投手，主投5局僅被擊出2支安打，送出8次三振、2次保送，沒有失分，總用球數為86球，其中62顆是好球。他退場時球隊暫以1比0領先，不過隊友在6局遭追平，最終無關勝敗。這場比賽是他在上一戰僅投2.2局失6分後的回穩之作，防禦率也下降至3.58。

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老虎3A的李灝宇在與小熊3A的比賽中擔任第二棒、守二壘，第一打席擊出右外野飛球出局，第二打席遭三振，第三打席靠對方守備失誤上壘，並利用暴投進佔二壘但留下殘壘。球隊在8局下以2比5落後時，他擊出二壘安打開啟反攻，老虎該局一口氣攻下4分逆轉。不過小熊在9局扳平比數，最終老虎以6比7落敗。李灝宇5打數1安打、跑回1分、吞1K，打擊率提升至.227，連續5場比賽敲安展現火燙手感。

海盜3A游擊手鄭宗哲則在對守護者3A的比賽中擔任第一棒，第一打席擊出滾地球出局，第二打席吞下三振，第三打席於5局下敲出一壘安打，擊球初速達168公里，展現強勁擊球能力。第四打席再度遭到三振，整體表現為4打數1安打、2次三振，打擊率.187。

關鍵字： 棒球台灣選手小聯盟MLB亮眼表現

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