台灣第3人！古林睿煬百球內完封　齊名郭泰源、陳偉殷

▲古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者楊舒帆／綜合報導

「台灣金孫」古林睿煬11日於日職寫下歷史新頁，在對戰樂天金鷲的比賽中，僅用98球完投9局，繳出無四死球、2安打、7次三振的壓倒性表現，完成來日首場完投與完封勝，成為日本火腿隊史上第3位以百球以內完成完封的外籍投手，締造23年來未見的紀錄。

回顧日本火腿隊過往紀錄，外籍投手能以100球以下完成完封勝的，僅有1995年7月4日對西武的格羅斯（81球），以及2002年4月10日對羅德的米拉巴爾（80球），距今已相隔超過二十年，古林的成就堪稱罕見。

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以台灣投手在日職的歷史來看，古林睿煬成為第三位能在百球內完成完封勝的台灣球員。前兩位分別是1988年4月23日西武隊郭泰源對近鐵投出86球完封，以及2011年8月17日中日隊陳偉殷對巨人以96球完封。古林此次的98球完封，同樣列入「麥達克斯式完封」（100球內完封）典型之一，更以7次三振成為三人中奪三振最多者。

若統計日職史上完成完封勝的台灣投手次數，以郭泰源24場居首，其次為郭源治17場、莊勝雄9場、陳偉殷8場、許銘傑5場、張誌家4場、郭李建夫3場。古林與姜建銘、陽耀勳皆為1場，而在這之中，僅郭泰源與陳偉殷曾於百球內完成9局完封，如今古林加入這一行列，展現新世代台灣投手在國際舞台的亮眼實力。