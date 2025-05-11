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新庄小聲請求投教成全古林睿煬完封勝　絕讚投球幽默語錄曝光

▲▼ 古林睿煬 。（圖／截自X）

▲ 古林睿煬 。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿隊11日以4比0完封樂天金鷲，台灣投手古林睿煬，他以僅僅98球完封對手、沒有任何保送、只被擊出2支安打，締造旅日生涯首次完封勝，也被譽為達成經典的「馬達克斯」（Maddux）式完封。賽後監督新庄剛志絕讚古林睿煬，小聲請求投手教練讓他完封，還有一個幽默的請求需要球迷幫忙。

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火腿完成三連勝、近四戰拿下三勝一和，戰績來到20勝，成為洋聯與央聯第一支達成20勝的球隊，戰績持續上升。其中最耀眼的焦點正是古林睿煬。

賽後，火腿總教練新庄剛志幽默地表示：「古林太厲害了，我連『グー』一聲都說不出來（意指完全被壓制，語帶雙關，因為古林日文發音為『グーリン』）。」並透露自己早就向投手教練表示，希望讓他完封到底，「八局時我在遠處小聲跟投手教練說『好想讓他完封啊～』，他有點猶豫，但最後還是讓他繼續投。」

新庄更進一步稱讚古林的表現：「真的太棒了，滑球控制力非常好，面對左打者內角壓制得很成功，很多飛球出局，連快節奏的動作也做得很確實，真的精彩。如果能投出無安打比賽就更完美了。」

所謂「麥達克斯」（Maddux）式完封，是指投手在不到100球的情況下完投完封的經典表現。新庄監督也開玩笑地說：「叫“グダックス”（Gdax？）…語感怪怪的（笑）。不過接下來他應該還會有更多這種比賽，希望球迷幫他取一個屬於古林的版本，來替代『麥達克斯』這個名字吧！」

對於古林未來的發展，新庄也語重心長表示：「他現在表現非常耀眼，不過總有一天會遇到挑戰，對手也會開始研究他。也許他會一路順利，也可能中途遇到難關，不過無論如何，他的未來真的讓人充滿期待。」

這場壓倒性的勝利，不只讓古林睿煬締造個人里程碑，也進一步穩固火腿在洋聯的地位。球迷紛紛期待「台灣火球男」未來持續帶來驚喜與精彩表現。

關鍵字： 台灣古林睿煬火腿隊日本職棒完封

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