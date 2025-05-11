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世壯運男神來了！金牌國手依勇達多重返激流標桿賽場

▲▼昔日亞錦賽金牌國手依勇達多參加世壯運「激流標桿」賽事。（圖／世壯運執委會提供）

▲昔日亞錦賽金牌國手依勇達多參加世壯運「激流標桿」賽事。（圖／世壯運執委會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會即將登場，來自全球的運動好手齊聚一堂，曾代表中華隊征戰國際賽事並拿下亞錦賽金牌的輕艇國手依勇達多（漢名：李漢城），這次不僅以「激流標桿」選手之姿參賽，更肩負教練角色，帶領一群初次挑戰激流賽事的學員共同備戰，展現「全齡運動　全民運動」的精神。

依勇達多透露，他的漢名源自父親李金和，後者曾在1988年代表台灣參加漢城奧運。這樣的背景讓他自幼立志追隨父親的腳步，在運動場上創造佳績。他從13歲開始接觸輕艇運動，2003年正式入選國家隊，並在競速、激流、龍舟及艇球等項目中屢次代表國家出賽，曾於亞錦賽奪金，為國爭光。

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▲▼昔日亞錦賽金牌國手依勇達多參加世壯運「激流標桿」賽事。（圖／世壯運執委會提供）

然而，為了突破自我，他決定專攻技術挑戰性高、風險極大的「激流標桿」項目。資源有限的情況下，依勇達多曾為了出國訓練四處尋求贊助，甚至兼任溯溪嚮導籌措旅費。隨著年齡漸長，他退伍後轉型為健身教練，並創立「依勇達多體適能工作室」，協助學生追求健康與成長。

這次因緣際會，他受邀擔任世壯運參賽隊伍教練，自2024年4月展開為期一年的特訓。不僅協助隊員熟悉激流環境，依勇達多也趁機恢復自己的競技狀態，決定以選手身份重返賽場。他笑稱，「今年37歲的他剛好符合激流標桿的參賽年齡上限，否則就差點無法圓夢了！」

▲▼昔日亞錦賽金牌國手依勇達多參加世壯運「激流標桿」賽事。（圖／世壯運執委會提供）

為迎接2025年5月的正式比賽，團隊自今年1月起，每周日赴宜蘭安農溪進行密集訓練，一天分三梯次，從早上7點到下午3點不間斷。儘管學員們對比賽仍感到緊張，他鼓勵大家，「專注每一槳的動作，按照岸邊觀察標桿時的策略執行就好。」他也不忘提醒，「不要抵抗水流，要學會讀懂它、利用它，讓水流成為你的助力，但最重要的是—安全第一。」

日前，依勇達多參與了宜蘭安農溪人工輕艇激流標桿測試賽，這是國內首座比照奧運標準設計的人工賽道。對此，他感慨地表示，等待這一刻已經25年，並大讚賽道的水流紮實且安全性提升，已達國際水準，對選手訓練幫助極大。

依勇達多希望透過世壯運的舞台，不論是他自己還是學員，都能發揮最佳實力、不留遺憾。他更期盼藉由這場賽事，讓更多人認識激流運動，體驗這項結合技巧、智力與勇氣的挑戰，在水流中找到屬於自己的節奏與方向。

▲▼昔日亞錦賽金牌國手依勇達多參加世壯運「激流標桿」賽事。（圖／世壯運執委會提供）

關鍵字： 世壯運輕艇激流依勇達多

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