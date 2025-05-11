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快訊／台灣女雙睽違17年台北賽奪冠　謝沛珊、洪恩慈1局未失封后

▲▼台灣女雙組合謝沛珊、洪恩慈。（圖／羽協提供）

▲台灣女雙組合謝沛珊、洪恩慈勇奪台北賽冠軍。（圖／羽協提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

BWF超級300系列台北羽球公開賽今（11）日進行最終決賽，台灣有3組人馬要爭冠，由去年6月才搭檔的女雙組合謝沛珊、洪恩慈打頭陣，交手日本勁敵大竹望月、高橋美優，首局以21比14先下一城，次局雖一度遇上亂流，但局末精彩的發球讓對手無力招架，最終就以21比15直落2封后，成為台灣睽違17年首個在台北賽奪冠的女雙組合。

名列今年台北賽女雙頭號種子的謝沛珊、洪恩慈，目前位居世界第13，兩人合作未滿1年，去年6月高雄大師賽開始搭檔，11月曾在超級100系列印尼大師賽封后，也是兩人攜手奪下的首冠。

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謝沛珊、洪恩慈在本屆台北賽狀態極佳，以1局未失之姿殺入女雙決賽，挑戰成為睽違17年在台灣奪冠的女雙組合。台灣女雙前一次在台北賽摘金，得追溯到2008年的簡毓瑾、程文欣，該年兩人完成了2連霸。

▲▼台灣女雙組合謝沛珊、洪恩慈。（圖／羽協提供）

謝沛珊、洪恩慈今日與世界第34的日本組合大竹望月、高橋美優爭冠，開賽打出3比1攻勢，在4比4平手後逐漸拉開差距，靠著洪恩慈的殺球得手，以11比8進入技術暫停；下半局幾度將分差擴大到7分，靠著對手出界，以20比14取得6個局點，雙方多拍來回，台灣組合以21比14先下一城。

進入第2局，謝沛珊、洪恩慈成功調動對手，拉出一波6比2攻勢，以11比8進入技術暫停。 暫停過後，台灣組合遇上亂流，在失誤過多之下連續丟分，反以13比14落後，所幸謝沛珊、洪恩慈及時回穩連下3分，要回2分領先，接著洪恩慈的發球讓對手掛網，局末連續得分，取得20比14、6個冠軍點，最終就以21比15、直落2勝出，保持1局未失封后。

關鍵字： 羽球BWF台北賽女雙謝沛珊洪恩慈

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