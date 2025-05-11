勇士「挑戰失敗」成G3轉捩點　美記建議讓波傑姆斯基遠離控球

This was ruled a foul on Draymond Green and an unsuccessful challenge by the Warriors ????pic.twitter.com/Vus095qh8X — Pikkit (@pikkitsports) May 11, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士在西區準決賽G3惜敗，陷入1比2落後，NBA記者西格爾（Brett Siegel）分析，比賽的轉捩點是第3節勇士「挑戰失敗」，悍將格林（Draymond Green）領到第4犯，而不是灰狼主將藍道（Julius Randle）被吹進攻犯規。他也建議金州重新定位後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的角色，以釋放進攻空間。

西格爾指出，勇士此戰輪替策略很明確，主帥科爾（Steve Kerr）堅持8人輪換，全場專注於防守端，也大致成功限制了灰狼的火力。但比賽最大轉捩點，發生在一次原本可能是藍道進攻犯規的碰撞上，勇士提出挑戰沒成功，格林吞下第4犯，「如果勇士真的想贏，就不能讓這種判決影響情緒。」

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▲勇士悍將格林第4犯吹判成為G3轉捩點。（圖／達志影像／美聯社）

西格爾認為勇士的進攻仍有改善空間，關鍵之一是如何使用波傑姆斯基，「應該讓他遠離控球位置，更像灰狼使用麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）那樣，成為一名接球投籃型的射手，在掩護中製造藍道或艾德華茲（Anthony Edwards）的錯位優勢。」

西格爾表示，勇士已有格林、巴特勒（Jimmy Butler）和庫明加（Jonathan Kuminga）3名進攻發動點，波傑姆斯基可透過掩護為隊友創造空間，再藉由外線接應出手找回信心，「這能幫助他重新進入節奏，提升投籃把握度，勇士若想逆轉系列賽，他的外線火力絕對是關鍵因素之一。」

西格爾也稱讚庫明加G3表現非常出色，並提醒灰狼應持續保持侵略性，讓勇士3名核心陷入犯規麻煩會對他們很有利，「藍道今晚的表現簡直是生涯最佳水準。」

▲美國媒體建議勇士調整波傑姆斯基的角色，扮演射手與掩護者創造空檔。（圖／達志影像／美聯社）