不斷更新／古林睿煬5.2局完全比賽破功　仍是6局無失分好投

▲古林睿煬日職一軍首勝 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者楊舒帆／綜合報導

古林睿煬11日先發對戰樂天金鷲，開賽連解決17名打者，以51球投5局完美演出，6局兩出局才被敲第1支安打，火腿以3比0領先。

首局第1球就以界外飛球解決村林一輝，讓中島大輔擊出中外野飛球，再以二壘滾地球解決辰己涼介。

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火腿1局下就有攻勢，吉田賢吾轟出首打席陽春彈，援護古林睿煬。吉田賢吾是古林睿煬生涯初登板吞敗的捕手搭檔，此戰他擔任先發右外野手，此役的捕手搭檔則是前一場幫助古林睿煬拿下首勝的田宮裕涼。



古林睿煬2局上三振35歲資深第四棒阿部壽樹，再與法蘭柯（Maikel Franco）纏鬥7球讓他擊出滾地球，最後以游擊滾地球抓出局數，前兩局演出6上6下。



2局下火腿又上演煙火秀，萬波中正率先敲出安打，石井一成轟出兩分砲，再度重擊樂天40歲老將岸孝之，拉開至3比0。

古林睿煬3局上先對決前一次對戰前挨轟的淺村榮斗，「甜蜜復仇」這次以153公里速球飆出三振。再連續三振堀内謙伍，並以飛球抓出局數，前3局連續解決9名打者。

古林睿煬4局上面第二輪打線，以滑球三振村林一揮，中島大輔擊出游擊飛球，辰己涼介也擊出二壘滾地球，最終連續12名打者。

古林睿煬5局上接住阿部壽樹擊出的投手前滾地球，再讓洋砲法蘭柯、宗山壘都敲飛球出局。他用51球投完5局，讓對手15上15下。



古林睿煬6局上淺村榮斗，三振堀内 謙伍達成第5K，遭到小深田大翔敲第1支安打，最後以滾地球解決。