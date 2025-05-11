Jung兄弟大聯盟首度對決　場上大玩井字棋：要2步內贏下

▲Jung兄弟，榮格、姜格。（圖／翻攝自X／@Rangers）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

德州遊騎兵與底特律老虎的比賽，場上不僅有勝負，也上演了一場兄弟間的趣味對決。姜格（Jace Jung）（老虎）與哥哥榮格（Josh Jung）（遊騎兵）首度在大聯盟賽場正面交鋒，兩人都鎮守三壘，趁比賽間隙直接在三壘附近的紅土上玩起了童年遊戲「井字棋」，逗趣互動引爆話題。

賽前姜格就先預告這個小巧思，還打趣說，「場務可能馬上就會把它清掉，那我得兩步內贏下來才行！」為了避開場務人員的清理，他特意在三壘界外區畫下棋盤。最終，這場即興對弈進行了三步棋，榮格先手佔中間，姜格則選擇了角落，不過還沒下完，姜格就選擇專心比賽，笑說，「我怕出錯，還是先專心防守！」

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Brothers Jace Jung and Josh Jung are both playing third base tonight so they have a tic-tac-toe game going at the hot corner pic.twitter.com/0IcoV0iKmH — Jomboy Media (@JomboyMedia) May 10, 2025

儘管小遊戲沒有分出勝負，兄弟倆的正賽表現也各有亮點。榮格4打數1安打，在6局從老虎牛棚手李（Chase Lee）手中敲出安打；姜格雖然3打數未敲安打，但5局時精彩接殺了史密斯（Josh Smith）的界外飛球，展現高超守備實力。

這對兄弟相差近3歲，成長過程中經常各自參加比賽，僅難得在高中同隊過1年，如今終於在大聯盟實現了「兄弟對決」的場景。媽媽瑪莉還特別穿上為兩兄弟量身訂製的遊騎兵、老虎「雙隊應援」拼接球衣，成為場邊焦點。

Jace and Josh Jung play against each other for the first time in their Major League careers!



Mama Mary Jung was ready for this day pic.twitter.com/ygZ65P5xaP — MLB (@MLB) May 10, 2025

姜格最後對於能和哥哥榮格在MLB同場對決發表想法，他感性表示，「能和家人一起享受這樣的時刻，非常特別，比賽當然重要，但最重要的還是享受這一切。」