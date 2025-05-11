運動雲

>

Jung兄弟大聯盟首度對決　場上大玩井字棋：要2步內贏下

▲▼Jung兄弟，榮格、姜格。（圖／翻攝自X／@Rangers）

▲Jung兄弟，榮格、姜格。（圖／翻攝自X／@Rangers）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

德州遊騎兵與底特律老虎的比賽，場上不僅有勝負，也上演了一場兄弟間的趣味對決。姜格（Jace Jung）（老虎）與哥哥榮格（Josh Jung）（遊騎兵）首度在大聯盟賽場正面交鋒，兩人都鎮守三壘，趁比賽間隙直接在三壘附近的紅土上玩起了童年遊戲「井字棋」，逗趣互動引爆話題。

賽前姜格就先預告這個小巧思，還打趣說，「場務可能馬上就會把它清掉，那我得兩步內贏下來才行！」為了避開場務人員的清理，他特意在三壘界外區畫下棋盤。最終，這場即興對弈進行了三步棋，榮格先手佔中間，姜格則選擇了角落，不過還沒下完，姜格就選擇專心比賽，笑說，「我怕出錯，還是先專心防守！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管小遊戲沒有分出勝負，兄弟倆的正賽表現也各有亮點。榮格4打數1安打，在6局從老虎牛棚手李（Chase Lee）手中敲出安打；姜格雖然3打數未敲安打，但5局時精彩接殺了史密斯（Josh Smith）的界外飛球，展現高超守備實力。

這對兄弟相差近3歲，成長過程中經常各自參加比賽，僅難得在高中同隊過1年，如今終於在大聯盟實現了「兄弟對決」的場景。媽媽瑪莉還特別穿上為兩兄弟量身訂製的遊騎兵、老虎「雙隊應援」拼接球衣，成為場邊焦點。

姜格最後對於能和哥哥榮格在MLB同場對決發表想法，他感性表示，「能和家人一起享受這樣的時刻，非常特別，比賽當然重要，但最重要的還是享受這一切。」

關鍵字： MLB榮格姜格遊騎兵老虎

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／古林睿煬5.2局完全比賽破功　仍是6局無失分好投

不斷更新／古林睿煬5.2局完全比賽破功　仍是6局無失分好投

古林今先發！火腿輪值豪華投教苦笑　金村尚真完投勝竟遭2度下放

古林今先發！火腿輪值豪華投教苦笑　金村尚真完投勝竟遭2度下放

徐若熙飆速156！道奇等國外球探緊盯　先發6.2局無失分

徐若熙飆速156！道奇等國外球探緊盯　先發6.2局無失分

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

快訊／勇士G3末節遭逆轉！巴特勒空砍33分　灰狼2比1領先

快訊／勇士G3末節遭逆轉！巴特勒空砍33分　灰狼2比1領先

大谷翔平連8戰安打登OPS榜首　道奇第3度遭完封陷分區龍頭危機

大谷翔平連8戰安打登OPS榜首　道奇第3度遭完封陷分區龍頭危機

大谷翔平代言收入曝光　經紀人巴雷洛揭露驚人金額

大谷翔平代言收入曝光　經紀人巴雷洛揭露驚人金額

搭林辰勳非常順！徐若熙笑談招牌武器藏5局：單純不想給人家看

搭林辰勳非常順！徐若熙笑談招牌武器藏5局：單純不想給人家看

林益全出書再提「801旅」事件　葉君璋坦言：如果當初更成熟...

林益全出書再提「801旅」事件　葉君璋坦言：如果當初更成熟...

賈吉單場雙響砲！距隊史傳奇僅差2場　打擊五項數據霸榜

賈吉單場雙響砲！距隊史傳奇僅差2場　打擊五項數據霸榜

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

熱門新聞

不斷更新／古林睿煬5.2局完全比賽破功　仍是6局無失分好投

古林今先發！火腿輪值豪華投教苦笑　金村尚真完投勝竟遭2度下放

徐若熙飆速156！道奇等國外球探緊盯　先發6.2局無失分

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

快訊／勇士G3末節遭逆轉！巴特勒空砍33分　灰狼2比1領先

大谷翔平連8戰安打登OPS榜首　道奇第3度遭完封陷分區龍頭危機

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不斷更新／古林睿煬5.2局無安打遭破功　仍是無失分好投

2火腿輪值豪華有甜蜜煩惱　金村尚真完投勝竟遭2度下放

3道奇緊盯　徐若熙6.2局無失分最速156

4「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評

5勇士G3末節遭逆轉！灰狼2比1領先

最新新聞

1林立守備需時間　古久保看鞏冠再見安

2巴特勒身後擁吻情侶搶鏡引熱議

3不斷更新／古林睿煬5.2局無安打遭破功　仍是無失分好投

4勇士「挑戰失敗」成G3轉捩點

5Jung兄弟MLB首度對決　場上玩井字棋

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【太驚喜！】下雨了…媽祖急找駐駕點　直衝海鮮餐廳客人超驚訝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366