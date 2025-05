Jung兄弟大聯盟首度對決　場上大玩井字棋：要2步內贏下

▲Jung兄弟,榮格、姜格。(圖/翻攝自X/@Rangers)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

德州遊騎兵與底特律老虎的比賽,場上不僅有勝負,也上演了一場兄弟間的趣味對決。姜格(Jace Jung)(老虎)與哥哥榮格(Josh Jung)(遊騎兵)首度在大聯盟賽場正面交鋒,兩人都鎮守三壘,趁比賽間隙直接在三壘附近的紅土上玩起了童年遊戲「井字棋」,逗趣互動引爆話題。

賽前姜格就先預告這個小巧思,還打趣說,「場務可能馬上就會把它清掉,那我得兩步內贏下來才行!」為了避開場務人員的清理,他特意在三壘界外區畫下棋盤。最終,這場即興對弈進行了三步棋,榮格先手佔中間,姜格則選擇了角落,不過還沒下完,姜格就選擇專心比賽,笑說,「我怕出錯,還是先專心防守!」

Brothers Jace Jung and Josh Jung are both playing third base tonight so they have a tic-tac-toe game going at the hot corner pic.twitter.com/0IcoV0iKmH

儘管小遊戲沒有分出勝負,兄弟倆的正賽表現也各有亮點。榮格4打數1安打,在6局從老虎牛棚手李(Chase Lee)手中敲出安打;姜格雖然3打數未敲安打,但5局時精彩接殺了史密斯(Josh Smith)的界外飛球,展現高超守備實力。

這對兄弟相差近3歲,成長過程中經常各自參加比賽,僅難得在高中同隊過1年,如今終於在大聯盟實現了「兄弟對決」的場景。媽媽瑪莉還特別穿上為兩兄弟量身訂製的遊騎兵、老虎「雙隊應援」拼接球衣,成為場邊焦點。

Jace and Josh Jung play against each other for the first time in their Major League careers!



Mama Mary Jung was ready for this day pic.twitter.com/ygZ65P5xaP