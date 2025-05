拉納克超前轟、瓦斯奎茲關鍵守備　雙城逆轉巨人豪奪7連勝

▲瓦斯奎茲(Christian Vázquez)關鍵守備幫助雙城化解失分危機,助隊取勝。(圖/達志影像/美聯社)



台灣時間11日上午,明尼蘇達雙城主場交手舊金山巨人,雙城靠著主將拉納克(Trevor Larnach)3局下半的超前2分砲外加捕手瓦斯奎茲(Christian Vázquez)關鍵精彩守備的好表現下,以2比1逆轉巨人收下最近7連勝,經過跌宕起伏的開季後雙城勝率終於達到5成大關,成功撥雲見日。

Christian Vázquez picks off the runner at third base!



May 11, 2025

2局上半客隊巨人率先進攻,拉莫斯(Heliot Ramos)咬中雙城王牌右投萊恩93英哩偏甜速球,一棒扛出左外野幫助球隊1比0先馳得點;主場雙城則是在3局下半憑藉著拉納克的兩分砲2比1超前比分。

Heliot Ramos gets us on the board first pic.twitter.com/Ui9H9LTQMU — SFGiants (@SFGiants) May 10, 2025

之後雙城一路保持領先,8局上半巨人軍打線展開攻勢,2局上半開轟過的拉莫斯擊出二壘安打後靠著韋德(LaMonte Wade Jr.)的中外野平飛球推進至三壘,眼看球隊陷入失分危機,雙城捕手瓦斯奎茲(Christian Vázquez)展現難能可貴的防守價值,在後援投手山茲(Cole Sands)對巨人貝利(Patrick Bailey)投出第一球後,瓦斯奎茲發現拉莫斯離壘過遠果斷出手傳球,三壘手路易斯(Royce Lewis)完成精彩觸殺,雙城瞬間化解失分危機。

His name is Trevor Larnach and he just LAUNCHED that ball! pic.twitter.com/8yIVS5PBuT — Minnesota Twins (@Twins) May 10, 2025

「我在那一刻大叫,」雙城主帥巴德利(Rocco Baldelli)賽後激動表示ˋ,「我現在幾乎沒聲音了,我在休息室看比賽時喊得不能更大聲了。」

最終雙城在3位牛棚投手接力守成以及精采守備幫忙下,以2比1逆轉擊敗巨人,豪奪近期7連勝,勝率來到5成大關;勝投由先發6局僅失1分的萊恩收下,巨人先發二當家韋伯(Logan Webb)則是吞下賽季第3敗。

Christian Vázquez picks off the runner at third base!



(Via: MLB - youtube) pic.twitter.com/fIkyx2qSzT — MiloX Sports MLB (@MiloXSportsMLB) May 11, 2025

「我知道貝利打不到高角度的速球,」瓦斯奎茲賽後解釋,「所以我和山茲說來個快速球,那是一個完美的球路,太簡單了,當下是一出局的情況,我覺得對方在試圖跑觸擊戰術,所以我知道拉莫斯會往本壘衝,那一刻真的太漂亮了。」

「我覺得我們整隊現在配合得很好,」瓦斯奎茲最後提及,「不管是投手或是打線,大家都在關鍵時刻有表現,像今天拉納克的兩分砲,每一晚都有不同的人挺身而出,我覺得這正是一支勝利球隊該有的樣子。」