拉納克超前轟、瓦斯奎茲關鍵守備　雙城逆轉巨人豪奪7連勝

▲瓦斯奎茲（Christian Vázquez）關鍵守備幫助雙城化解失分危機，助隊取勝。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間11日上午，明尼蘇達雙城主場交手舊金山巨人，雙城靠著主將拉納克（Trevor Larnach）3局下半的超前2分砲外加捕手瓦斯奎茲（Christian Vázquez）關鍵精彩守備的好表現下，以2比1逆轉巨人收下最近7連勝，經過跌宕起伏的開季後雙城勝率終於達到5成大關，成功撥雲見日。

Christian Vázquez picks off the runner at third base!



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2局上半客隊巨人率先進攻，拉莫斯（Heliot Ramos）咬中雙城王牌右投萊恩93英哩偏甜速球，一棒扛出左外野幫助球隊1比0先馳得點；主場雙城則是在3局下半憑藉著拉納克的兩分砲2比1超前比分。

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之後雙城一路保持領先，8局上半巨人軍打線展開攻勢，2局上半開轟過的拉莫斯擊出二壘安打後靠著韋德（LaMonte Wade Jr.）的中外野平飛球推進至三壘，眼看球隊陷入失分危機，雙城捕手瓦斯奎茲（Christian Vázquez）展現難能可貴的防守價值，在後援投手山茲（Cole Sands）對巨人貝利（Patrick Bailey）投出第一球後，瓦斯奎茲發現拉莫斯離壘過遠果斷出手傳球，三壘手路易斯（Royce Lewis）完成精彩觸殺，雙城瞬間化解失分危機。

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「我在那一刻大叫，」雙城主帥巴德利（Rocco Baldelli）賽後激動表示ˋ，「我現在幾乎沒聲音了，我在休息室看比賽時喊得不能更大聲了。」

最終雙城在3位牛棚投手接力守成以及精采守備幫忙下，以2比1逆轉擊敗巨人，豪奪近期7連勝，勝率來到5成大關；勝投由先發6局僅失1分的萊恩收下，巨人先發二當家韋伯（Logan Webb）則是吞下賽季第3敗。

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「我知道貝利打不到高角度的速球，」瓦斯奎茲賽後解釋，「所以我和山茲說來個快速球，那是一個完美的球路，太簡單了，當下是一出局的情況，我覺得對方在試圖跑觸擊戰術，所以我知道拉莫斯會往本壘衝，那一刻真的太漂亮了。」

「我覺得我們整隊現在配合得很好，」瓦斯奎茲最後提及，「不管是投手或是打線，大家都在關鍵時刻有表現，像今天拉納克的兩分砲，每一晚都有不同的人挺身而出，我覺得這正是一支勝利球隊該有的樣子。」