快訊／勇士G3末節遭逆轉！巴特勒空砍33分　灰狼2比1領先

▲灰狼「蟻人」艾德華茲末節發威,率隊取得系列賽第2勝。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

勇士今(11)日回到主場出戰西區準決賽G3, 「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)與前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)聯手砍下63分,灣區帶著4分領先進入決勝節,無奈團隊末節進攻當機,灰狼「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)決勝節發威,單場飆出36分,率隊以102比97搶下系列賽第2勝。

▲巴特勒與艾德華茲G3互別苗頭。(圖/達志影像/美聯社)

柯瑞(Stephen Curry)賽前穿著便服在場邊,隨著音樂節奏搖擺,看起來心情不錯。據《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)的最新消息,勇士將G6視為柯瑞最早可能復出的時間點。灣區大軍前2戰與灰狼戰成1比1,G3再次變陣,年輕長人傑克森-戴維斯(Trayce Jackson-Davis)被拉上先發。

勇士首節一度進攻停滯,落入了灰狼的節奏中,靠著巴特勒強打禁區,單節獨攬11分,「解凍」的前場大物庫明加在攻防兩端也有精彩表現,翻轉了局面。

首節最後1分38秒,庫明加先是賞給麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)一鍋,隨後再殺入禁區,後仰倒地前硬是拋進兩分,要到加罰機會完成3分打,連場邊的柯瑞都拍手叫好。

灣區大軍靠著一波9比0攻勢急拉尾盤,在首節終了前追到21平。值得一提的是,他們單節21分有16分來自禁區。灰狼次節一度在當家得分手藍道(Julius Randle)砍進45度角三分後,將比數拉開到39比29、10分差。不過巴特勒再次跳出來強攻禁區,並助攻格林(Draymond Green),又將分差縮小到4分。

▲勇士大物庫明加上半場攻守俱佳。(圖/達志影像/美聯社)

上半場最後2分16秒,巴特勒來了一記三分打,庫明加也在籃下取分,兩人上半場得分都上雙,巴特勒13投7中掃下18分、庫明加從板凳出發挹注12分、4籃板, 勇士上半場打完反以42比40超前。

勇士上半場三分5投0中,這是本季球隊上半場三分出手次數最少的一次,也是第4次有球隊在半場三分命中數掛零,灣區大軍前一次半場沒有命中任何三分球,得追溯到2020年1月6日(當地時間),已是476場比賽前的事了。

儘管灰狼上半場在三分線外比勇士多得18分,半場結束時卻仍落後2分。陣中多名主將戈貝爾(Rudy Gobert)、里德(Naz Reid)和迪文琴佐(Donte DiVincenzo)各自背上3次犯規;「蟻人」艾德華茲12投3中僅拿8分。

希爾德(Buddy Hield)第3節開局替灣區打破「三分荒」,團隊單節砍進6顆三分彈,其中3顆由希爾德包辦。巴特勒、庫明加持續強勢表現,庫明加不僅命中一記「背對籃框」的神奇進球,還在此節最後1分20秒飆進外線,將比數改寫為70比64,他與巴特勒在第3節終了前,得分都已突破20大關。

灰狼「蟻人」第3節也重拾火力,單節猛砍15分,還在灣區長人魯尼(Kevon Looney)面前上演戰斧式爆扣,幫助球隊咬住比數,勇士帶著73比69、4分些微領先進入決勝節。

▲巴特勒扛起勇士,不斷強攻禁區。(圖/達志影像/美聯社)

兩隊末節近2分半鐘都沒能命中運動戰進球,「蟻人」率先打破僵局,他砍進個人單場第3記三分,勇士則有格林串聯攻勢,連續助攻庫明加和巴特勒,將分差擴大到5分,隨後藍道與艾德華茲攜手搶分,一波9比0的攻勢取得4分超前。

近3分鐘沒得分的勇士還在最後4分38秒就失去核心大將格林,他領到第6犯被迫退場。在戈貝爾完成三分打後,灰狼將分差擴大到93比86、7分差,希爾德跳出來砍外線替灣區止血,無奈沒能守住手感持續加溫的「蟻人」。艾德華茲在最後1分19秒砍進個人第5顆三分,雙方回到7分差距,灰狼終場就憑藉末節打出33對24的攻勢,以102比97帶走勝利,系列賽2比1領先。

勇士今日有2人得分突破30大關,巴特勒貢獻33分、7助攻和7籃板;庫明加從板凳砍下30分、6籃板和3助攻。灰狼以艾德華茲轟下36分最高,藍道則繳出24分、12助攻和10籃板的大三元數據。