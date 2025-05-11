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快訊／勇士G3末節遭逆轉！巴特勒空砍33分　灰狼2比1領先

▲▼灰狼蟻人艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼「蟻人」艾德華茲末節發威，率隊取得系列賽第2勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士今（11）日回到主場出戰西區準決賽G3， 「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）與前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）聯手砍下63分，灣區帶著4分領先進入決勝節，無奈團隊末節進攻當機，灰狼「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）決勝節發威，單場飆出36分，率隊以102比97搶下系列賽第2勝。

▲▼勇士庫明加、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

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▲巴特勒與艾德華茲G3互別苗頭。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞（Stephen Curry）賽前穿著便服在場邊，隨著音樂節奏搖擺，看起來心情不錯。據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息，勇士將G6視為柯瑞最早可能復出的時間點。灣區大軍前2戰與灰狼戰成1比1，G3再次變陣，年輕長人傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）被拉上先發。

勇士首節一度進攻停滯，落入了灰狼的節奏中，靠著巴特勒強打禁區，單節獨攬11分，「解凍」的前場大物庫明加在攻防兩端也有精彩表現，翻轉了局面。

首節最後1分38秒，庫明加先是賞給麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）一鍋，隨後再殺入禁區，後仰倒地前硬是拋進兩分，要到加罰機會完成3分打，連場邊的柯瑞都拍手叫好。

灣區大軍靠著一波9比0攻勢急拉尾盤，在首節終了前追到21平。值得一提的是，他們單節21分有16分來自禁區。灰狼次節一度在當家得分手藍道（Julius Randle）砍進45度角三分後，將比數拉開到39比29、10分差。不過巴特勒再次跳出來強攻禁區，並助攻格林（Draymond Green），又將分差縮小到4分。

▲▼勇士庫明加、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士大物庫明加上半場攻守俱佳。（圖／達志影像／美聯社）

上半場最後2分16秒，巴特勒來了一記三分打，庫明加也在籃下取分，兩人上半場得分都上雙，巴特勒13投7中掃下18分、庫明加從板凳出發挹注12分、4籃板， 勇士上半場打完反以42比40超前。

勇士上半場三分5投0中，這是本季球隊上半場三分出手次數最少的一次，也是第4次有球隊在半場三分命中數掛零，灣區大軍前一次半場沒有命中任何三分球，得追溯到2020年1月6日（當地時間），已是476場比賽前的事了。

儘管灰狼上半場在三分線外比勇士多得18分，半場結束時卻仍落後2分。陣中多名主將戈貝爾（Rudy Gobert）、里德（Naz Reid）和迪文琴佐（Donte DiVincenzo）各自背上3次犯規；「蟻人」艾德華茲12投3中僅拿8分。

希爾德（Buddy Hield）第3節開局替灣區打破「三分荒」，團隊單節砍進6顆三分彈，其中3顆由希爾德包辦。巴特勒、庫明加持續強勢表現，庫明加不僅命中一記「背對籃框」的神奇進球，還在此節最後1分20秒飆進外線，將比數改寫為70比64，他與巴特勒在第3節終了前，得分都已突破20大關。

灰狼「蟻人」第3節也重拾火力，單節猛砍15分，還在灣區長人魯尼（Kevon Looney）面前上演戰斧式爆扣，幫助球隊咬住比數，勇士帶著73比69、4分些微領先進入決勝節。

▲▼勇士庫明加、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒扛起勇士，不斷強攻禁區。（圖／達志影像／美聯社）

兩隊末節近2分半鐘都沒能命中運動戰進球，「蟻人」率先打破僵局，他砍進個人單場第3記三分，勇士則有格林串聯攻勢，連續助攻庫明加和巴特勒，將分差擴大到5分，隨後藍道與艾德華茲攜手搶分，一波9比0的攻勢取得4分超前。

近3分鐘沒得分的勇士還在最後4分38秒就失去核心大將格林，他領到第6犯被迫退場。在戈貝爾完成三分打後，灰狼將分差擴大到93比86、7分差，希爾德跳出來砍外線替灣區止血，無奈沒能守住手感持續加溫的「蟻人」。艾德華茲在最後1分19秒砍進個人第5顆三分，雙方回到7分差距，灰狼終場就憑藉末節打出33對24的攻勢，以102比97帶走勝利，系列賽2比1領先。

勇士今日有2人得分突破30大關，巴特勒貢獻33分、7助攻和7籃板；庫明加從板凳砍下30分、6籃板和3助攻。灰狼以艾德華茲轟下36分最高，藍道則繳出24分、12助攻和10籃板的大三元數據。

關鍵字： NBA勇士柯瑞巴特勒庫明加灰狼艾德華茲蟻人

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