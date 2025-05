羅馬賽直落2擊敗「心魔」斯威雅蒂　柯林斯：打出最好的網球

▲柯林斯(Danielle Collins)晉級羅馬大師賽16強。(圖/翻攝至X/@TheTennisLetter)



實習記者胡冠辰/綜合報導

羅馬大師賽32強,美國29種子柯林斯(Danielle Collins)展現驚人韌性,以6比1、7比5直落二擊退前球后、衛冕冠軍斯威雅蒂(Iga Swiatek)晉級16強。賽前對戰8次吞7敗的柯林斯突破「心魔」後,柯林斯表示自己打出近期最好的網球。

After 'dismantling' Iga Swiatek, Danielle Collins responds to CoCo Vandeweghe betting against her at Italian Open https://t.co/iI3ntWTTYh [廣告]請繼續往下閱讀... May 11, 2025

「在多次輸給斯威雅蒂之後,你顯然會從那些經驗和對戰中學習,」柯林斯賽後說道,「雖然我們最近幾次交手她都打敗了我,但今天比賽中,我打出了自己最好的網球。那給了我信心,然後從那些情境中學習,執行我的比賽風格,比以前更精準一點。」

WOW.



Danielle Collins defeats Iga Swiatek, champion here in 2021, 2022 and 2024, 6-1, 7-5, to reach the last 16 in Rome.



Swiatek will drop to world #4 at best and arrive Roland Garros without any title in the last 12 months . pic.twitter.com/5v0xlhlrhM — José Morgado (@josemorgado) May 10, 2025

柯林斯全場打出32記致勝球,僅有15次非受迫性失誤,斯威雅蒂則是15記致勝球和22次非受迫性失誤。柯林斯把握住8記破發點中的6個,而斯威雅蒂10次破發機會中,只把握住2次。

「顯然以我的打法,我的風格相當具有侵略性,」柯林斯補充說,「有時這種打法會有兩種結果,它可能看起來非常精彩,也可能會失誤很多,但我認為在關鍵時刻有信心、相信自己,敢於進攻、相信自己的運動能力,以及不畏懼在關鍵時刻全力出擊,這是關鍵所在。」

Danielle Collins on beating Swiatek in Rome



“I played Iga so many times. The winning favor is in her favor. When you play that many close matches and play some of your best tennis but lose, you learn a lot. I feel like I applied that today”



pic.twitter.com/LlDNDwPOWK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2025

另一方面,這場失利是斯威雅蒂本季第9場敗仗,已經追平她去年全年的總敗場數加總,斯威雅蒂在WTA1000系列賽中連續26場晉級16強的紀錄也就此中斷,世界排名將在下周跌至第4。