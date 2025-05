禁賽結束羅馬大師賽首戰告捷　球王辛納：美妙的感覺

▲義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)羅馬大師賽首輪直落二過關。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

羅馬大師賽64強,地主義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)鏖戰1小時38分鐘後,成功以6比3、6比4直落二擊敗阿根廷紅土好手納沃內(Mariano Navone)。這場勝利是辛納自年初澳網奪冠以來的首勝,飽受禁藥爭議、服完禁賽期的他賽後也直呼,「這是非常美妙的感覺。」

SINNER SHINES AT HOME ????????



He moves through with a 6-3 6-4 win over Navone @InteBNLdItalia | #IBI25 pic.twitter.com/kd6pkobIxb [廣告]請繼續往下閱讀... May 10, 2025

本場比賽是辛納首次與納沃內在巡迴賽層級的賽事交手,開賽辛納面臨破發點後成功保發,隨後第四局辛納熱機完畢率先破發取得3比1領先,最後6比3收下。

第一盤穩穩拿下後,辛納在第二盤第7局再次破發,眼看即將拿下勝利時,擅長紅土作戰的納沃內卻沒有輕易放棄,納沃內在第8局憑藉著辛納幾次正拍失誤成功回破,將比分扳成4比4;無奈辛納最終還是技高一籌連下兩局,以6比3、6比4鎖定比賽晉級32強。

Tennis is so much better off with Jannik Sinner.



Welcome back Il Predestinato pic.twitter.com/92CZIbQqUR — Bastien Fachan (@BastienFachan) May 10, 2025

「這是非常美妙的感覺,」賽後辛納受訪時說道,「我等這個時刻等了很久,我很高興能夠回來,當你沒有比賽時,很難獲得正確的回饋,而這正是我所需要的,現在我認為最好的訓練就是實戰比賽,所以我對此感到非常開心。

「我今天的勝利非常令人滿意,這場比賽真的很艱難,他是一位非常出色的選手,尤其是在紅土場上,」辛納接著說,「我嘗試在場上靈活移動,某些時候表現很好,有時候還可以更好,但不論結果如何,今天對我來說是一個了不起的日子,我非常高興。」

Jannik Sinner signs the camera after winning his first match in 104 days in Rome



???????? pic.twitter.com/wCqGEaWcvb — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2025

擊敗世界排名第99的納沃內後,辛納除了拿下巡迴賽22連勝外,自2023年美網以來,對陣世界前20名之外的選手戰績也來到60勝0敗。

當被問到對自己狀態是否滿意時,辛納表示,「我也有點驚訝自己可以這麼快進入狀態,我試著付出一切,我認為那是我目前唯一能做也能掌控的事。說實話,感覺還不錯。」

「但這當然會有起伏,這很正常,尤其是他在第二盤破我發球局時打得非常好,我試著接受這點並重新投入比賽,現在我得到了不少正面回饋,希望能夠繼續調整。」辛納說道。