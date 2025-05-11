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禁賽結束羅馬大師賽首戰告捷　球王辛納：美妙的感覺

▲義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）羅馬大師賽首輪直落二過關。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）羅馬大師賽首輪直落二過關。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

羅馬大師賽64強，地主義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）鏖戰1小時38分鐘後，成功以6比3、6比4直落二擊敗阿根廷紅土好手納沃內（Mariano Navone）。這場勝利是辛納自年初澳網奪冠以來的首勝，飽受禁藥爭議、服完禁賽期的他賽後也直呼，「這是非常美妙的感覺。」

本場比賽是辛納首次與納沃內在巡迴賽層級的賽事交手，開賽辛納面臨破發點後成功保發，隨後第四局辛納熱機完畢率先破發取得3比1領先，最後6比3收下。

第一盤穩穩拿下後，辛納在第二盤第7局再次破發，眼看即將拿下勝利時，擅長紅土作戰的納沃內卻沒有輕易放棄，納沃內在第8局憑藉著辛納幾次正拍失誤成功回破，將比分扳成4比4；無奈辛納最終還是技高一籌連下兩局，以6比3、6比4鎖定比賽晉級32強。

「這是非常美妙的感覺，」賽後辛納受訪時說道，「我等這個時刻等了很久，我很高興能夠回來，當你沒有比賽時，很難獲得正確的回饋，而這正是我所需要的，現在我認為最好的訓練就是實戰比賽，所以我對此感到非常開心。

「我今天的勝利非常令人滿意，這場比賽真的很艱難，他是一位非常出色的選手，尤其是在紅土場上，」辛納接著說，「我嘗試在場上靈活移動，某些時候表現很好，有時候還可以更好，但不論結果如何，今天對我來說是一個了不起的日子，我非常高興。」

擊敗世界排名第99的納沃內後，辛納除了拿下巡迴賽22連勝外，自2023年美網以來，對陣世界前20名之外的選手戰績也來到60勝0敗。

當被問到對自己狀態是否滿意時，辛納表示，「我也有點驚訝自己可以這麼快進入狀態，我試著付出一切，我認為那是我目前唯一能做也能掌控的事。說實話，感覺還不錯。」

「但這當然會有起伏，這很正常，尤其是他在第二盤破我發球局時打得非常好，我試著接受這點並重新投入比賽，現在我得到了不少正面回饋，希望能夠繼續調整。」辛納說道。

關鍵字： ATP羅馬大師賽辛納

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