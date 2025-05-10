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前統一獅投手王朝民過世　年僅30歲曾抗癌圓夢職棒

▲王朝民。（圖／統一獅提供）

▲王朝民。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

前統一獅投手王朝民曾抗癌成功並拚進職棒舞台，但最終因身體狀況未能留下代表性成績便離開球界。9日傳出在工作期間突然過世，得年30歲。

王朝民擁有布農族與排灣族血統，自少棒時期起便是備受矚目的未來之星。2007年他代表力行國小出征LLB世界少棒賽，最快球速超過75英里（約120公里），展現壓制力，一戰成名。

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國中畢業後就讀於高苑工商，但在高一時不幸被診斷出罹患淋巴癌，導致幾乎整個高中階段無法正常比賽。雖偶有報名參賽，直到2013年玉山盃地區選拔賽才重回場上。身材條件出色、協調性佳的他，在青少棒時期便能投出140公里速球，配合具有尾勁的滑球，仍被視為具備潛力的投手。

高中畢業後，王朝民參加2013年中職首屆高中選秀，獲Lamigo桃猿隊第三指名，卻因體檢未通過而與職棒失之交臂。2014年經統一獅提供測試機會，並於選秀中第六輪被選中，終於圓夢。然而，他最終僅在二軍出賽5場，身體狀況成為挑戰職棒的最大障礙。2016年季中，他自請離隊，結束短暫的職棒生涯。

離開球界後，王朝民隨父親從事工地工作。9日傳出在工作期間突然倒下，送醫後不治，死因尚待釐清。昔日指導他的力行國小教練張振楠與夫人聞訊後相當悲痛，不少親友收到消息也深感不捨。

關鍵字： 王朝民統一獅職棒熱衰竭過世

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