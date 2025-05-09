伍鐸想拚完投！葉總先喊卡：下一戰也很重要

記者王真魚／台北報導

味全龍隊38歲投手伍鐸（Bryan Woodall）今天對樂天桃猿之戰，主投8局無責失分，僅被擊出4支安打，助隊以4比1獲勝。這場比賽中，伍鐸與總教練葉君璋曾討論是否讓他完投，但最終考量到球隊未來賽程與伍鐸的年紀，決定交由牛棚接手。

伍鐸賽後表示，「確實有跟葉總說，讓我繼續投，因為我喜歡這種競爭，我今天感覺還不錯，想要收下這一場比賽，但我知道我們有很好的終結者，所以就交給隊友。」

他也提到，雖然每位投手都希望能夠完投，但理解教練團的決定，並尊重團隊的安排。

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▲伍鐸 。（圖／味全龍提供）

葉總則指出，「的確是有，到最後也有在討論，他覺得自己還可以投，把這場比賽贏下來，當然我覺得考慮這場比賽之外，下一場比賽也很重要。讓隊友幫他分擔，好好準備下一場，以他這樣的年紀來講，這件事應該對他來說滿重要，他這場比賽的控制能力整體來說真的非常好。」

他也強調，伍鐸的性格與頭腦是他能夠在職業生涯中持續表現的重要因素。

值得一提的是，伍鐸上一次完投是2018年4月14日，當時效力於富邦悍將隊，對戰中信兄弟隊，主投9局失3分（責失2分）。

距今已超過7年。對此，伍鐸表示：「如果之後還有機會，我一定會想辦法和葉總爭取要繼續投，但可以理解葉總這一場的考量，為了下一場，今天就先這樣。」

伍鐸本季以「本土洋將」身份出賽，已成為中職史上效力時間最長的現役外籍球員。他在2024年達成中職一軍登錄年數滿9年的「羅力條款」門檻，今年起不再受外籍球員註冊限制。