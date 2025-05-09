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統一獅棒球教室基層球員收穫多 水源國小女子棒球隊吸睛

▲▼ 統一獅棒球教室基層球員收穫多 水源國小女子棒球隊吸睛 。（圖／統一獅提供）

▲統一獅棒球教室基層球員收穫多 水源國小女子棒球隊吸睛 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一獅本週移師至花蓮德興棒球場舉辦後山回饋主題日，除了邀請花蓮球迷進場觀賽外，歷年也舉辦棒球教室，安排選手指導基層球員，教授守備及傳球等技術觀念。今年球團安排林子豪、林詔恩、楊孟沅和林佳緯出席，規劃化仁國中、水源國小、中正國小及新城國小參與棒球教室，課程內容讓基層選手們獲益良多。

棒球教室針對基層球員的守備位置進行課程分配，並安排獅隊選手教學，林詔恩、楊孟沅負責投手群，林子豪、林佳緯則是野手部分，透過傳接球調整細節及指導技術，也藉此分享過往比賽經驗，讓基層選手在往後訓練過程中能有更多方向和想法。

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林詔恩、楊孟沅首次參與後山回饋棒球教室，林詔恩說：「他們都很認真地在玩棒球，活動過程中我只擔心他們無法理解我想傳達的想法，必須要換句話說。」楊孟沅也表示，因為課程時間比較短，需要用更簡單的方式讓基層選手了解觀念，這點對他來說有些難度。

林子豪、林佳緯過往都有出席棒球教室的經驗，林子豪表示，小朋友都十分有活力和熱情，感覺能量都沒有用盡的一刻，林佳緯則說：「他們講話都很有趣，問題都很天真無邪，像是『你有沒有把球打到外太空過』、『你有沒有上過電視』，即使旁邊的小孩已經想阻止他的隊友，但那位選手還是想要問，真的很單純。」

水源國小此次是由女子棒球隊出席，實力不容小覷，林詔恩、林佳緯對他們印象十分深刻，林詔恩更表示，指導她們過程中，有觀察到隊上有三、四位左投，覺得十分特別。

▲▼ 統一獅棒球教室基層球員收穫多 水源國小女子棒球隊吸睛 。（圖／統一獅提供）

▲水源國小此次是由女子棒球隊出席，實力不容小覷，林詔恩、林佳緯對他們印象十分深刻，林詔恩更表示，指導她們過程中，有觀察到隊上有三、四位左投，覺得十分特別。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 統一獅棒球教室後山回饋花蓮基層選手

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