葉君璋談旅外形象：不希望被貼標籤　也曾提醒吉力吉撈一動作

▲葉君璋 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／台北報導

「神全」林益全近期推出自傳，書中曾形容一名旅外因為曾上過大聯盟感到自負。是否旅外球員容易自滿？味全總教練葉君璋表示，並不希望旅外選手被貼標籤，他也曾提醒自家選手吉力吉撈．鞏冠。

林益全在書上提到，大家同樣都是回國在打中華職棒，但還是會有人因為自己曾經上過大聯盟所以感到自負，就連高國輝這樣在中華職棒戰功赫赫的學長也不一定能夠叫得動。

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葉總被問及是否旅外選手因為到過更高層級，容易給人自負的形象？他想了想回應，「我舉一個真實例子，有一次在台中，吉力吉撈．鞏冠做了一個動作，我沒有很喜歡，賽後立刻請他到教練室。」

「我告訴他，我最討厭聽到一句話就是，旅外回來的人都怎樣怎樣，這是我最不喜歡聽到的。」葉總透露，這些旅外選手在美國，態度都非常好，希望他們能夠延續這個精神帶回台灣，「這樣才能影響台灣棒球，給予正面發展。」

吉力吉撈．鞏冠當時做了什麼動作？葉總透露，「就是吞下三振後，直接把球棒丟到天空。當然他本來就是肢體語言比較豐富的選手，私底下練球、場上比賽都是百分百的人，但對他不了解的人，或許會覺得，喔你們旅外的就是這樣。」

不希望旅外選手為此被貼上標籤，葉總直言，「我常常聽到旅外回來怎麼樣，你不經意的動作，有些人看了結果多加了一些鹽、醋甚至胡椒，這樣不就可惜了嗎？」



林益全新書也再度談到當年在富邦悍將「801旅」事件，葉君璋坦言當初都有很多不成熟的地方，或許能夠做得更好，像是直接把話說開。

他表示，自己過去到印地安人吸取新知時，學到第一件事就是看到問題就要說出來，「這樣才是好隊友，這不只是為了個人，更是為了團隊。」

自己當了教練後，同樣也是這樣告訴子弟兵，「看到隊友不好的地方，應該直接跟他說，因為你是為了他好，而且一定要講，講了也是在幫他的忙，你不講，其實是在害他。」

不過葉總也笑說，「我都跟他們講，教練有問題可以直接來找我，但目前很少人敢找我啦，可能這也是民族性。」