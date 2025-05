單場4安率隊橫掃白襪　小惠特：我們打的是皇家式的棒球

▲皇家主將小惠特(Bobby Witt Jr.)單場猛敲4支安打,打擊率上升至3成25。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間9日上午,堪薩斯皇家主場續戰芝加哥白襪,皇家靠著當家游擊手小惠特(Bobby Witt Jr.)單場4安的優秀表現外加先發右投布比奇(Kris Bubic)7局0失分好投下,以10比0完封白襪完成四連戰橫掃;皇家近期豪奪6連勝,近10場比賽更是贏了其中9場。

「我們知道我們的實力,」小惠特賽後說道,他此役達成賽季首次單場4安打的比賽,「我不覺得這只是一時氣勢,我們打的是皇家式的棒球,這就是我們的風格。」

皇家先發布比奇主投7局被敲出6支安打,送出7次三振1次保送僅失1分,後續牛棚斯特拉登(Chris Stratton)與克魯茲(Steven Cruz)也接力守成,皇家達成本季第6次完封勝,這6場完封都是在過去13場比賽中發生的。

「一個荒謬的數字,」一壘手帕斯昆提諾(Vinnie Pasquantino)形容自家球隊近期表現時表示。皇家目前投手群的防禦率為2.91,而隊史單季最佳的防禦率是1976年的3.21。

根據聯盟統計數據,自4月20日以來,皇家投手群在17場比賽中的防禦率為1.97,為全大聯盟第一,其中先發投手防禦率為2.06(同樣排名第一),牛棚則是驚人的1.81。此次對白襪隊的系列賽皇家只被對手得了4分,是隊史4連戰橫掃對手中,失分最少的一次,打破了過去6次只失5分的紀錄。

