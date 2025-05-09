單場4安率隊橫掃白襪　小惠特：我們打的是皇家式的棒球

▲皇家主將小惠特（Bobby Witt Jr.）單場猛敲4支安打，打擊率上升至3成25。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間9日上午，堪薩斯皇家主場續戰芝加哥白襪，皇家靠著當家游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）單場4安的優秀表現外加先發右投布比奇（Kris Bubic）7局0失分好投下，以10比0完封白襪完成四連戰橫掃；皇家近期豪奪6連勝，近10場比賽更是贏了其中9場。

Bobby Witt Jr. collects his 4th hit of the day pic.twitter.com/ZmopMseiT0 [廣告]請繼續往下閱讀... May 8, 2025

「我們知道我們的實力，」小惠特賽後說道，他此役達成賽季首次單場4安打的比賽，「我不覺得這只是一時氣勢，我們打的是皇家式的棒球，這就是我們的風格。」

Kris Bubic's 2Ks in the 6th. pic.twitter.com/2fpeDnON1Q — Rob Friedman (@PitchingNinja) May 8, 2025

皇家先發布比奇主投7局被敲出6支安打，送出7次三振1次保送僅失1分，後續牛棚斯特拉登（Chris Stratton）與克魯茲（Steven Cruz）也接力守成，皇家達成本季第6次完封勝，這6場完封都是在過去13場比賽中發生的。

「一個荒謬的數字，」一壘手帕斯昆提諾（Vinnie Pasquantino）形容自家球隊近期表現時表示。皇家目前投手群的防禦率為2.91，而隊史單季最佳的防禦率是1976年的3.21。

A casual four-hit day for Bobby Baseball. pic.twitter.com/8AM9V5BNlU — Kansas City Royals (@Royals) May 8, 2025

根據聯盟統計數據，自4月20日以來，皇家投手群在17場比賽中的防禦率為1.97，為全大聯盟第一，其中先發投手防禦率為2.06（同樣排名第一），牛棚則是驚人的1.81。此次對白襪隊的系列賽皇家只被對手得了4分，是隊史4連戰橫掃對手中，失分最少的一次，打破了過去6次只失5分的紀錄。

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「他們彼此在激勵對方，」帕斯昆提諾談到先發輪值時提及，「像是我可以比你更好這樣的氛圍，而這真的很棒，這是很好的競爭環境。」

「如果你看我們比賽的贏球模式，也可以套用到其他成功的球隊，投手與防守總是贏球的根本，」布比奇最後說，「我們幾乎沒有哪場比賽是真正被打垮，因為我們的投手群真的太穩了，總能守下每個半局，我們要把這股氣勢延續下去。」