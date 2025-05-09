柯瑞缺陣得靠他？巴特勒沒包袱　「砍40分也行但要讓隊友舒服」

Butler declares he doesn't feel any extra burden to uphold his "Playoff Jimmy" nickname pic.twitter.com/8JE8IXWIfi — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 9, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士在少了天王柯瑞（Stephen Curry）後，西區準決賽G2以93比117慘輸24分，G3回到大通中心該如何調整，想辦法在「咖哩大神」回歸前搶勝，成了大難題。外界迅速將焦點轉向「季後賽Jimmy」巴特勒（Jimmy Butler）身上，不過他出奇冷靜，「我沒有包袱，也沒有任何期待。」

巴特勒過去在熱火時期季後賽屢屢挺身而出，還曾率隊從附加賽「大逆襲」打進總冠軍賽，如今披上勇士戰袍的他，面對他口中的「蝙蝠俠」柯瑞拉傷腿筋倒下，最快也要G5才能回歸，他卻沒有急於接管比賽。

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▲柯瑞因腿筋拉傷至少缺席一周，巴特勒勢必得承擔更大責任。（圖／路透）

「我不背負什麼包袱或期待，」巴特勒在G2賽後受訪時說，「真的沒有。我就是照著正確的方式打球，也會繼續這麼打。如果到了真的需要我得個40分、43分、無論是多少的時候——我有這個能力。」

「我做得到，但我更在意讓隊友打得舒服，把球傳出去，選對時間出手。至於要不要進入那種模式，我們之後會談談，誰知道呢。」

巴特勒季後賽生涯場均可得21.1分、6.2籃板和4.7助攻，但讓他成為「季後賽傳奇」的，是2022與2023年效力熱火時的瘋狂表現。2022年東區決賽被塞爾提克淘汰前，他在17場季後賽繳出場均27.4分，4場轟破40分，8場得分突破30大關。

JIMMY BUTLER IS IN #PLAYOFFMODE



56 PTS | 19-28 FG ????



HEAT FRANCHISE PLAYOFF RECORD.

T-4TH MOST POINTS IN NBA PLAYOFF HISTORY. pic.twitter.com/dv4iNILXWu — NBA (@NBA) April 25, 2023

2023年他更在首輪對公鹿轟下震撼聯盟的56分，帶領熱火一路殺進總冠軍賽，雖然最終敗給金塊，但那年他場均仍有26.9分，5場得分超過30分。

儘管那種數字彷彿是「柯瑞等級」的輸出，但巴特勒在本季勇士的季後賽中，最高得分尚未突破27分，目前場均18.6分，僅次於柯瑞（22.6），第3高則是希爾德（Buddy Hield）的12.5分。

隨著柯瑞至少一周無法上場，勇士當然渴望那個「季後賽Jimmy」能夠現身，幫助球隊在主場大通中心穩住局勢。不過巴特勒強調，他不會強行改變打法來搶分，他會繼續打他熟悉、正確的籃球，得分自然會來。

▲巴特勒回應「季後賽Jimmy」壓力淡定表示：「我不背負任何包袱」。（圖／達志影像／美聯社）