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柯瑞次輪G1傷退沮喪哭了！　勇士主帥擁抱安慰：真的很心疼

▲▼勇士天王柯瑞次輪G1傷退，回到休息室後沮喪落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞次輪G1傷退，回到休息室後沮喪落淚。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）在季後賽次輪G1對灰狼拉傷左腿腿筋，提前退場後落下男兒淚。根據《The Athletic》的報導，主帥柯爾（Steve Kerr）走進休息室看到這令人心碎的一幕，什麼都沒說，只是給了愛徒一個深深的擁抱，他坦言，「我真的很替他難過。」

柯瑞是在第2節一次切入後拋投得分時受傷，隨即摸著左腿示意下場。他退場後直接留在明尼蘇達的客隊休息室，低頭冰敷、戴著耳機一語不發。中場休息時，當主帥柯爾與隊友走進休息室，看到「咖哩」臉上掛著淚水，柯爾上前給了愛徒一個擁抱。

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「我能做的就只有這樣，」柯爾告訴《The Athletic》資深記者湯普森二世（Marcus Thompson II），「我真的很替他難過。他做得這麼多，他那麼在乎球隊。」

▲▼勇士天王柯瑞次輪G1傷退，回到休息室後沮喪落淚。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾當下沒有多說什麼，只是轉頭和「小手套」培頓二世（Gary Payton II）說下半場要頂替柯瑞先發。勇士最終以99比88奪勝，收下一場極具韌性的團隊勝利。

柯瑞此戰出賽13分鐘攻下13分，他今年季後賽繳出場均22.6分、5.3籃板、5.1助攻，命中率達47.7%、三分命中率40%。不過他在G1的傷勢經MRI確認為左腿1級腿筋拉傷，預計至少缺陣一周，將無緣G2到G4，最快可能在5月14日的G5回歸。

「他顯然很沮喪，」柯爾賽後表示，「但隊友撐起了戰局，打出一場很棒的比賽。我們都很擔心柯瑞，但這就是比賽的一部分。球員會受傷，我們也只能繼續向前。我們今晚做得很好，尤其是在48小時前才歷經G7客場血戰的情況下。」

「這是一支了不起的隊伍，他們願意拚戰，也非常團結。自從交易來巴特勒（Jimmy Butler）以來，我們是全聯盟防守最強的球隊，這也是我們能撐住的關鍵。」柯爾繼續說道。

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Stephen Curry

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