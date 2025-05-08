大谷翔平三壘打＋三保送貢獻2得分　道奇10:1大勝馬林魚

Shohei Ohtani is now tied for MLB lead with his 4th triple! pic.twitter.com/yLhlPblm3V — MLB (@MLB) May 7, 2025

記者王真魚／綜合報導

美國職棒MLB洛杉磯道奇隊於台灣時間5月8日作客邁阿密馬林魚，最終以10比1大勝對手，完成三連戰的系列勝利。道奇大谷翔平以「第一棒、指定打擊」身份先發出賽，2打數1安打、3次保送、貢獻2得分，持續穩定輸出。

大谷翔平今天第1打席獲得四壞球保送，隨後試圖盜壘但因滑壘後身體離壘遭觸殺，本季第2次盜壘失敗。 第2打席再度選到保送，連續兩個打席成功上壘。6局第3打席面對左投吉布森(Cade Gibson）在球數2-2時擊出右中間穿越的三壘打，隨後靠佛里曼（Freddie Freeman）的安打跑回全場首分。

7局上第4打席，大谷翔平在二三壘有人的情況下遭申告敬遠，再度上壘，現場響起一片噓聲。佛里曼隨後擊出清壘三壘打灌進3分，道奇也在該局一口氣攻下6分奠定勝基。

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大谷8局第5打席在兩出局一二壘有人時擊出中外野飛球遭接殺；此戰合計貢獻2得分，近兩戰合計4安打、3打點、4得分，打擊率0.299。

道奇此戰先發為年輕右投納克（Landon Knack），主投5局未失分，無讓對手踏上三壘。索爾（Matt Sauer）接替登板，合力封鎖馬林魚打線至9局僅失1分。

Freddie Freeman clears the bases with a TRIPLE!



The @Dodgers have a five-run inning. pic.twitter.com/BNLitO8wrZ — MLB (@MLB) May 7, 2025

道奇在6局上率先靠大谷的三壘打與佛里曼適時安打先馳得點；7局上打線大爆發，從金慧成的適時安打、貝茲的滿壘保送、佛里曼的清壘三壘打到帕耶斯（Andy Pages）適時安打，單局灌進6分。9局再由奧特曼（James Outman）敲出三分砲追加保險分。

最終道奇以10比1大勝馬林魚，連續4個系列賽勝出，戰績升至國聯西區第一。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）