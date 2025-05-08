溜馬哈利伯頓季後賽2度準絕殺　魔術強森：讓說他被高估的人閉嘴

"First of all, Tyrese Haliburton is not an overrated player. He's a great player and plays the game the right way."



— Shaq ????️



(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/0PcAAOpzdB — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 7, 2025

記者游郁香／綜合報導

被匿名球員票選為「最被高估球員」的溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton），在東區準決賽G2砍進準絕殺三分，助隊取得2比0領先。他的表現贏得名人堂前輩魔術強森（Magic Johnson）、「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的一致肯定，跳出來聲援他。

哈利伯頓季後賽以來狀態火燙，連續兩輪系列賽都上演準絕殺，不過他在先前一項匿名球員票選中，卻被評為「最被高估」的球星，連克里夫蘭球迷也在比賽現場高喊「overrated（被高估）」，對此他用實際表現狠狠打臉所有酸民。

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▲溜馬連勝騎士，年輕核心團結拚搏表現令人驚艷。（圖／路透）

哈利伯頓G2不僅貢獻19分、9籃板、4助攻、1阻攻，還在最後47.2秒球隊落後7分之下，率隊上演「驚天逆襲」。先是長人透納（Myles Turner）和奈史密斯（Aaron Nesmith）連續追分，終場前12.1秒，他刻意罰丟第2罰，自己抓下進攻籃板，隨後不慌不忙命中後撤三分，完成準絕殺。

歐尼爾賽後在節目上力挺這位「新控球之神」，「哈利伯頓打球方式正確，所有跳不高、投籃不夠標準的小朋友都應該看他怎麼打球。」他強調哈利伯頓是那種能在壓力下挺身而出的球員，完全配得上他的明星身價，一點都沒被高估。

▲歐尼爾力挺哈利伯頓打球正確，霸氣嗆聲「他根本沒被高估」。（圖／路透）

湖人傳奇魔術強森也直言，「他以出色的季後賽表現，讓那些批評他被高估的人全都閉嘴。」這位5冠名人堂球星在哈利伯頓G1率隊在客場以121比112擊敗騎士後就曾表示，「哈利伯頓是一位不折不扣的贏家，也是出色的領袖。」

哈利伯頓似乎總能在被質疑時打出最佳表現。當哈達威（Tim Hardaway Sr.）公開說若自己還在打球會專挑他下手後，他的表現反而更上一層樓。自從聯盟多數球員票選他為「最被高估球員」後，這位入選2024年年度第3隊的明星後衛，已經2度在季後賽上演準絕殺，天生就適合在質疑聲中茁壯。

▲哈利伯頓命中後撤步準絕殺三分，率隊2比0領先騎士。（圖／路透）