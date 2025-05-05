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悍將崩盤新莊秒變獅隊主場　南珉貞聽到「AAOA」急喊：安堆唷！

▲悍將舉辦韓國週，兩戰內野滿場。（圖／富邦悍將提供）

▲悍將舉辦韓國週，兩戰內野完售。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將在本週末與統一獅交手遭遇橫掃，4日最終戰更因投手群崩盤，以2比13慘敗，苦吞近期三連敗、主場六連敗。比賽尾聲，內野甚至響起統一獅應援口號「AAOA」，讓悍將主場氛圍瞬間倒戈。韓援啦啦隊成員南珉貞見狀驚呼「安堆唷！」（韓語：不行），成為場邊趣味插曲。

這場比賽悍將前7局僅以2比4落後，第7局洋投富藍戈登板成功化解得點圈危機，但第8局戰局徹底崩潰。悍將先後啟用富藍戈、廖任磊與李吳永勤接力登板，仍無法阻止獅隊猛攻。該局前八名打者全數上壘，第九人次才抓到首個出局數，單局共遭對手打12人次，失掉8分。

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新莊棒球場瞬間化身「獅子主場」，內外野齊聲高喊「AAOA」，聲浪震天。南珉貞原本在場邊熱情應援，見到球迷大喊對方口號，立刻嘟嘴搖手說出「安堆唷！」，隨後還用手比出「TＴ」哭的表情，逗樂不少球迷。

富邦悍將整個系列賽皆未能奪勝，2日以2比4不敵獅隊，3日再以2比7落敗，最終戰則以大比分潰敗收場，戰績陷入低潮。不過韓國主題週帶來票房佳績，兩場賽事分別吸引11203人與9885人進場觀戰，首戰更創下本季新莊球場第二高入場人數紀錄。

「AI女神」李珠珢舉辦首次簽名會，南珉貞與李雅英則精心準備SOLO舞台演出，現場氣氛熱烈，讓進場觀眾直呼過癮。儘管戰績不盡理想，但韓國主題週活動仍為悍將主場注入一波人氣高潮。

關鍵字： 棒球悍將韓國週南珉貞悍將主場

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