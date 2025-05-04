統一獅火力全開！陳重廷5打點追平生涯紀錄　悍將苦吞主場6連敗

▲陳重廷。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／新北報導

統一獅4日作客富邦悍將，靠著陳重廷單場5打點追平生涯紀錄的精彩演出，終場以13比2大勝，送給悍將近期3連敗及主場6連敗，統一獅拿下4連勝。

獅隊2局上突破，胡金龍率先敲出安打，潘傑楷補上內野安打，陳重廷接著擊出高飛犧牲打先馳得點。胡金龍跑回生涯第600分，成為中職史上第19位達成此里程碑的球員。4局上，陳傑憲利用右外野手守備失誤直奔三壘，胡金龍再擊出高飛犧牲打，助隊再添一分。

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悍將5局下發動反攻，董子恩與葉子霆連續安打，孔念恩獲得保送，豊暐擊出高飛犧牲打追回1分，李宗賢再以滾地球送回1分，雙方戰成2比2平手。

6局上獅隊再次發動攻勢，邱智呈擊出二壘安打，陳傑憲以短打推進至三壘，潘傑楷選到保送形成滿壘，陳重廷關鍵時刻擊出二壘安打，攻下2分超前比數為4比2，也將悍將洋投力亞士打退場。

8局上，獅隊徹底撕裂悍將投手群，面對富藍戈的投球，蘇智傑代打建功擊出安打，潘傑楷延續攻勢，陳重廷再敲二壘安打，一口氣貢獻2分打點。之後陳聖平獲得保送，悍將換投由廖任磊接替，但無法止血，陳重羽與許哲晏接連敲安再進帳1分，接著連兩次保送形成滿壘，張偉聖代打擊出滾地球再添1分，蘇智傑隨後清壘安打追加2分，單局猛攻灌進8分，一舉將比數拉開至12比2。

獅隊9局上再添保險分，林岱安與林佳緯串聯安打攻下第13分，最終以13比2擊潰悍將。

此役陳重廷4打數2安打、貢獻5打點，追平個人生涯單場最多打點紀錄，前一次為2019年7月9日對兄弟在澄清湖創下。投手方面，林詔恩先發5.1局，被敲3安打、2次保送、3次三振，失2分拿下勝投；王鏡銘中繼0.2局，髙塩將樹投1局，鄭鈞仁與楊孟沅聯手壓制悍將打線，守住大比分領先。