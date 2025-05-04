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不在乎「3比1翻車」笑話　巴特勒：勇士的信心達到最高點！

▲▼勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒喊話「信心達最高點」，勇士準備迎接G7生死戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士G6在主場以107比115不敵火箭，原本3比1的聽牌優勢正式被抹平，系列賽將進入搶七生死戰，對此「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）絲毫不擔心，他高喊，「我們的信心現在達到最高點！」對網路上充滿各種「3比1翻車」的笑話，他完全不在意。

巴特勒在勇士G5慘輸31分後曾說，「我們沒事，我們的信心不會動搖。」當灣區大軍G6又在主場落敗後，他依舊不為所動，「我們的信心現在達到最高點。就是現在、就是這時候。要麼贏、要麼回家。我們的信心沒有動搖，我們知道我們這支球隊有多強。」

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▲▼勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士首輪系列賽遭火箭逼進G7，極力避免2016年慘劇重演。（圖／達志影像／美聯社）

「我們當中有好幾個人都曾多次經歷這種時刻。所以我們有責任確保能完成任務。」巴特勒繼續說道。

在搶七戰擁有3勝2敗紀錄的勇士悍將格林（Draymond Green）態度同樣沉著，「這確實有些令人沮喪，但這就是7戰4勝制的系列賽。我們知道自己能在那邊贏球，我們必須做到。」

面對搶七經驗遠不如他們的火箭，勇士的心態將成為明日生死戰中的關鍵差距。不過，若他們想讓心理優勢真正產生效果，場上的表現還得大幅提升，才能避免重演2016年總冠軍賽3比1聽牌卻被逆轉的歷史慘劇。

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Jimmy Butler

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