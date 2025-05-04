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盧峻翔、林志傑跨世代對決爭冠　吳永仁不擔心「野獸」狀態

▲▼領航猿2屆MVP盧峻翔。（圖／PLG提供）

▲領航猿2屆MVP盧峻翔。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

PLG總冠軍賽明（5）日點燃戰火，例行賽龍頭桃園璞園領航猿將坐鎮主場，迎戰尋求5年第4冠的台北富邦勇士。剛衛冕年度MVP的盧峻翔與42歲「野獸」林志傑的跨世代對決，成為此系列賽最大看點。

握有主場優勢的領航猿由本季「年度教練」卡米諾斯（Iurgi Caminos）領軍，他強調總冠軍賽是全新旅程，期盼球員全力以赴，相信當家頭牌盧峻翔具備在關鍵時刻「改變戰局」的能力。

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▲▼領航猿2屆MVP盧峻翔。（圖／PLG提供）

▲盧峻翔稱勇士前輩林志傑是台籃GOAT（史上最佳球員）。（圖／PLG提供）

勇士則由執行教練吳永仁掛帥，他坦言首輪壓力更大，晉級後壓力反倒在對手身上，現在他們成了「挑戰者」，他還特別提到一個「有趣」的數據，那就是除了PLG第1季以外，年度教練領軍的球隊都沒能奪冠。

這個系列賽的焦點無疑是2屆MVP盧峻翔與「黃金世代」前輩林志傑的對抗。現年27歲的盧峻翔笑說，一位40幾歲的台灣籃壇GOAT（史上最佳球員）還在跟20幾歲的屁孩打總冠軍賽。

▲▼富邦勇士林志傑。（圖／PLG提供）

▲林志傑首輪受手腕傷勢困擾，狀態並不理想。（圖／PLG提供）

林志傑在季後賽首輪受到手腕傷勢困擾，投籃命中率跌到19.2%，但他不為自己找任何藉口，坦然面對批評，他強調保持平常心就好。

吳永仁對林志傑依舊信心滿滿，「他就是為大賽而生的人，只是之前手撐到，可能多少有影響，我們不會擔心他。」

關鍵字： PLG領航猿盧峻翔富邦勇士林志傑

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