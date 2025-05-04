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羽球天后戴資穎前進嘉義植樹造林　1800棵防風林守護海岸

▲▼台灣羽球天后戴資穎出席植樹造林活動。（圖／中華電信提供）

▲台灣羽球天后戴資穎（中）出席植樹造林活動。（圖／中華電信提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

中華電信今（4）日在嘉義縣布袋鎮舉辦「永續精采 與戴前行」植樹活動，邀請台灣羽球天后戴資穎共同參與，展現對環境保護的承諾。活動中，多位官員與嘉賓，包括農業部林業及自然保育署副署長張岱、嘉義縣副縣長劉培東等，共同種下1800株海岸防風林木，為生態復育貢獻力量。

這次植樹行動是中華電信8年15萬棵樹造林計畫的一部分，目前已完成77139棵樹的種植，覆蓋38.14公頃。

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▲▼台灣羽球天后戴資穎出席植樹造林活動。（圖／中華電信提供）

在嘉義縣布袋鎮的好美里，活動選用台灣原生樹種進行栽植，旨在保護海岸林生態並提升景觀價值。中華電信董事長簡志誠表示，公司將不斷推動綠色低碳永續發展，從高山到海岸持續造林，並透過企業志工參與淨灘等活動，為地球環境做出貢獻。

農業部林業及自然保育署副署長張岱肯定中華電信的環保努力，特別是在推廣原生樹種和環境教育方面的貢獻。他希望這樣的企業行動能吸引更多企業和民眾投入，共同為下一代創造美好的永續環境。

在全球淨零排放和低碳轉型的趨勢下，中華電信不僅推動植樹造林，還積極採用科技節能和綠電，降低營運碳足跡。未來將繼續發揮產業影響力，推動全民參與節能減碳和資源回收，共同實現永續未來。

關鍵字： 羽球戴資穎

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