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力拚重返榮耀？林志傑稱勇士是「挑戰者」　調整好自己的心態

▲▼富邦勇士林志傑。（圖／PLG提供）

▲林志傑稱富邦勇士是挑戰者。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

富邦勇士曾在PLG締造3連霸偉業，今年再次殺入總冠軍賽，面對的是例行賽第1的桃園璞園領航猿，力拚重返榮耀。42歲的「野獸」林志傑表示，他們抱持「挑戰者」的心態，領航猿本季各方面的提升，大家都有目共睹，他個人雖然隨著年紀增長，體能狀態下滑，但他要做的就是調整好心態，把自己的角色發揮好。

「野獸」林志傑季末與勇士提前續約1年，他本季出賽19場，場均上場18分鐘37秒，能貢獻9.4分、3.3籃板和2.5助攻，整體命中率41.29%。身為勇士過去3連霸的重要成員，林志傑坦承隨著年齡增長，體能狀態每年都在下滑，不過隊友們從上個系列賽開始都有很大的進步，他要做的就是調適好心態、盡力在場上呈現自己。

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▲▼富邦勇士林志傑。（圖／PLG提供）

▲林志傑坦承體能狀態持續下滑，他要做的是調整好心態，盡力在場上呈現自己。（圖／PLG提供）

林志傑以「平常心」看待今年的總冠軍賽，「不需要給自己太大的壓力，執行好球隊給我的任務。既然還在職場上，就做好自己的工作，幫助球隊取勝，拿到最後的冠軍。」至於上場時間，他強調這不是球員能決定的，能幫助球隊贏球的球員，教練團自然會給他更多上場時間。

林志傑強調，今年的勇士是「挑戰者」，領航猿本季的進步是所有人有目共睹，「他們今年打很多國際賽，累積很多國際賽經驗，心理層面提升很多、不會膽怯，這對我們是很大的挑戰。」他表示，勇士必須團結一心，發揮團隊的特點、執行好教練的戰術，「不用去想那麼多，每場都很重要。」

關鍵字： PLG富邦勇士林志傑

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