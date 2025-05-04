被勇士點名是領航猿「神主牌」　兩屆MVP盧峻翔仍有不滿意之處

▲2屆MVP盧峻翔被點名是領航猿神主牌。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

PLG總冠軍賽明晚7點30分將在桃園巨蛋登場，由例行賽龍頭桃園璞園領航猿交手曾3連霸的台北富邦勇士。剛蟬聯PLG年度MVP的盧峻翔被勇士執行教練吳永仁點名是領航猿的「神主牌」，特別針對他制定防守策略。被視為有能力改變戰局的超級球星，盧峻翔卻自認關鍵時刻還能做得更好。

盧峻翔本季例行賽僅有1場得分未達雙位數，場均17.9分排名聯盟第5，在本土球員中高居第1，另有4.4籃板、3.1助攻，今年3月曾率隊在東超聯賽贏得亞軍，寫下台灣職籃在東超史上最佳成績。

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勇士執行教練吳永仁點名盧峻翔是領航猿的「神主牌」，特別針對他制定防守策略，周桂羽也將盧峻翔視為「洋將」來應對。被視為能改變戰局的超級球星，盧峻翔卻自認本季一些關鍵時刻並沒有處理好，直言這是自己的重要課題，不過他仍充滿信心，「給我一點時間我可以做得更好。」

▲盧峻翔希望自己在關鍵時刻的發揮能更好。（圖／PLG提供）

至於爭取隊史首座PLG總冠軍的路上，對上曾完成3連霸的勇士，盧峻翔強調要「專注在自己」，「富邦不是弱隊，實力就擺在那，準備好自己比較重要。」

談到備戰狀況，盧峻翔透露球隊透過近期3場BCL賽事找回比賽的感覺，團隊已經適應本季「多線」作戰模式，對密集賽程也很習慣，「調整越來越好，最後一階段就是專心備戰冠軍戰。」