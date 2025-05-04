運動雲

>

從廚房到球場！臺灣最強桌球阿嬤「盧碧春」再披戰袍　目標世壯運金牌

▲▼從廚房到球場！臺灣最強桌球阿嬤「盧碧春」再披戰袍拼世壯運金牌。（圖／新北市體育局提供）

▲擁有「最強桌球阿嬤」稱號的東京帕運桌球國手盧碧春。(圖／新北市體育局提供，以下同)

體育中心／新北報導

誰說運動場上只屬於年輕人？在新北市，有一位桌球選手用行動打破年齡與身體的限制，讓大家看見真正的生命力—她就是人稱「臺灣最強桌球阿嬤」的東京帕運桌球國手盧碧春。

從一開始只是陪著先生去球館、到後來成為國家代表，盧碧春的人生堪稱「用球拍開出來的路」。她笑說：「當時只是陪先生去參加桌球協會的慶功宴，看到一群輪椅朋友打得熱血又開心，突然覺得，或許我也可以。」沒想到這一打，就是十幾年。從完全不會打，到三年內奪下全國冠軍，再到2018年亞洲運動會擊敗大陸強敵拿下銀牌，盧碧春一步一腳印，成為臺灣帕拉桌球界的代表人物。如今，她正積極備戰2025雙北世界壯年運動會，目標直指金牌。

▲▼從廚房到球場！臺灣最強桌球阿嬤「盧碧春」再披戰袍拼世壯運金牌。（圖／新北市體育局提供）

對盧碧春來說，運動不只是競技，更是陪伴與療癒。她說：「打球讓我從否定自己，到慢慢學會欣賞自己，也讓我認識了很多勇敢的朋友。」而她最大的後盾，就是一路支持她的丈夫和兒子們。

每週六、日，夫妻倆都在板橋體育場桌球室與球友們一起練習，盧碧春特別感謝體育局提供訓練場地：「我們真的非常感謝市府的協助，讓我們有一個穩定的地方練球，這對選手來說意義重大。」除了比賽，盧碧春也將心力放在「傳承」上，她希望有朝一日，能陪伴更多年輕身障選手走上球桌：「我不是永遠都能站在場上，但只要有人想練，我願意陪他們一起練下去，這份精神不能斷。」

而在即將到來的母親節，她也將暫時放下拍子，回到家庭角色。她開心地說：「我們家沒有大排場，就是一家人圍著桌子吃飯、聊聊天。我兒子、兒媳跟孫子們都會來陪我吃晚餐，這就是我最幸福的時光。」

▲▼從廚房到球場！臺灣最強桌球阿嬤「盧碧春」再披戰袍拼世壯運金牌。（圖／新北市體育局提供）

從廚房到球場、從媽媽到選手，盧碧春用她的每一個身分，證明了人生的精彩不分年齡、不分身份。她的故事，正是新北這座城市的驕傲，也是2025雙北世壯運最動人的預告。

體育局表示，盧碧春選手不只是新北的驕傲，更是運動精神最佳的代言人。「她用實際行動告訴大家：運動不只是年輕人的專利，而是一輩子都能參與、享受、突破自己的力量。」體育局也強調，將持續提供選手訓練資源與友善空間，鼓勵更多銀髮族、身障朋友勇敢踏入運動場，找回自信與快樂。2025雙北世壯運，新北歡迎您，一起進場為選手加油！

關鍵字： 世壯運桌球阿嬤桌球帕運盧碧春身障

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／挺佐佐木朗希拚首勝！大谷翔平炸裂第8轟　道奇超前勇士

快訊／挺佐佐木朗希拚首勝！大谷翔平炸裂第8轟　道奇超前勇士

徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

單日三場破萬人進場！中職再創觀眾紀錄　球迷熱情點燃全台三地

單日三場破萬人進場！中職再創觀眾紀錄　球迷熱情點燃全台三地

布坎南加盟富邦引韓媒關注　韓職洋將保留權爭議：5年太久了！

布坎南加盟富邦引韓媒關注　韓職洋將保留權爭議：5年太久了！

大聯盟主審「忘了關麥」直播爆粗口全網瘋傳　網友：這反應太真實

大聯盟主審「忘了關麥」直播爆粗口全網瘋傳　網友：這反應太真實

「布珉貞」圓夢！南珉貞激動迎布坎南來台：離不開富邦了

「布珉貞」圓夢！南珉貞激動迎布坎南來台：離不開富邦了

大谷翔平猛打賞+第8轟助拳　佐佐木朗希終於奪大聯盟首勝

大谷翔平猛打賞+第8轟助拳　佐佐木朗希終於奪大聯盟首勝

道奇柯敬賢旅美首戰！擊球初速169公里　3打數2安打響亮登場

道奇柯敬賢旅美首戰！擊球初速169公里　3打數2安打響亮登場

餅總觀察張奕投球有狀況　池恩齊嚴重失誤賽後特守

餅總觀察張奕投球有狀況　池恩齊嚴重失誤賽後特守

快訊／金塊搶七大戰狂勝快艇19分晉級　哈登手軟僅拿7分

快訊／金塊搶七大戰狂勝快艇19分晉級　哈登手軟僅拿7分

王力宏演唱會踩空　唱一半「舞台突下降」

熱門新聞

快訊／挺佐佐木朗希拚首勝！大谷翔平炸裂第8轟　道奇超前勇士

徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

單日三場破萬人進場！中職再創觀眾紀錄　球迷熱情點燃全台三地

布坎南加盟富邦引韓媒關注　韓職洋將保留權爭議：5年太久了！

大聯盟主審「忘了關麥」直播爆粗口全網瘋傳　網友：這反應太真實

「布珉貞」圓夢！南珉貞激動迎布坎南來台：離不開富邦了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挺佐佐木朗希！大谷翔平炸裂本季第8轟

2徐若熙本季最短登板　球探提前收包

3單日三場破萬人進場！中職再創觀眾紀錄

4布坎南加盟富邦掀韓職洋將保留權爭議

5主審「忘了關麥」直播爆粗口全網瘋傳

最新新聞

1被點名是「神主牌」　盧峻翔仍有不滿

2王勝偉41歲開轟體悟：棒球太難了

3從先發到牛棚！胡智爲首奪救援成功　餅總談3項考量

4跨日大賽摘首勝　佐佐木朗希苦笑

5遭遇3小時延賽考驗　羅伯斯盛讚朗希

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

王力宏演唱會踩空　唱一半「舞台突下降」

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

【惹錯人了！】陸男遊 #西班牙 遇 #搶匪 ！暴怒擒賊 #鎖喉 不鬆手
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366