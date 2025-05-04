從廚房到球場！臺灣最強桌球阿嬤「盧碧春」再披戰袍　目標世壯運金牌

▲擁有「最強桌球阿嬤」稱號的東京帕運桌球國手盧碧春。(圖／新北市體育局提供，以下同)

體育中心／新北報導

誰說運動場上只屬於年輕人？在新北市，有一位桌球選手用行動打破年齡與身體的限制，讓大家看見真正的生命力—她就是人稱「臺灣最強桌球阿嬤」的東京帕運桌球國手盧碧春。



從一開始只是陪著先生去球館、到後來成為國家代表，盧碧春的人生堪稱「用球拍開出來的路」。她笑說：「當時只是陪先生去參加桌球協會的慶功宴，看到一群輪椅朋友打得熱血又開心，突然覺得，或許我也可以。」沒想到這一打，就是十幾年。從完全不會打，到三年內奪下全國冠軍，再到2018年亞洲運動會擊敗大陸強敵拿下銀牌，盧碧春一步一腳印，成為臺灣帕拉桌球界的代表人物。如今，她正積極備戰2025雙北世界壯年運動會，目標直指金牌。

對盧碧春來說，運動不只是競技，更是陪伴與療癒。她說：「打球讓我從否定自己，到慢慢學會欣賞自己，也讓我認識了很多勇敢的朋友。」而她最大的後盾，就是一路支持她的丈夫和兒子們。

每週六、日，夫妻倆都在板橋體育場桌球室與球友們一起練習，盧碧春特別感謝體育局提供訓練場地：「我們真的非常感謝市府的協助，讓我們有一個穩定的地方練球，這對選手來說意義重大。」除了比賽，盧碧春也將心力放在「傳承」上，她希望有朝一日，能陪伴更多年輕身障選手走上球桌：「我不是永遠都能站在場上，但只要有人想練，我願意陪他們一起練下去，這份精神不能斷。」

而在即將到來的母親節，她也將暫時放下拍子，回到家庭角色。她開心地說：「我們家沒有大排場，就是一家人圍著桌子吃飯、聊聊天。我兒子、兒媳跟孫子們都會來陪我吃晚餐，這就是我最幸福的時光。」

從廚房到球場、從媽媽到選手，盧碧春用她的每一個身分，證明了人生的精彩不分年齡、不分身份。她的故事，正是新北這座城市的驕傲，也是2025雙北世壯運最動人的預告。

體育局表示，盧碧春選手不只是新北的驕傲，更是運動精神最佳的代言人。「她用實際行動告訴大家：運動不只是年輕人的專利，而是一輩子都能參與、享受、突破自己的力量。」體育局也強調，將持續提供選手訓練資源與友善空間，鼓勵更多銀髮族、身障朋友勇敢踏入運動場，找回自信與快樂。2025雙北世壯運，新北歡迎您，一起進場為選手加油！