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勇士全力避免2016年慘劇重演　柯爾曝G7最大隱憂：情緒失控

▲▼勇士柯瑞、傑克森-戴維斯；火箭森根。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士從3比1聽牌被追成3比3，搶七戰要全力避免2016年慘劇重演。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士錯失在主場「關門」良機，首輪G6以107比115敗給火箭，雙方系列賽3比3平手，明（5）日將回到休士頓進行搶七大戰。灣區主帥柯爾（Steve Kerr）點出全隊目前最令人擔憂的問題，不是戰術、不是對位，而是「情緒失控」。

柯爾在球隊抵達休士頓後，被《NBC體育》灣區站記者普爾（Monte Poole ）問到菜鳥中鋒波斯特（Quinten Post）G6的表現時，順勢談到自己對G7最大的擔憂。

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「我們太情緒化了。第4節開局的第一回合就說明一切。范弗利特（Fred VanVleet）完成一記四分打，比分從領先兩分變成落後6分，整場比賽的節奏就此改變，這都源自一次錯誤的對位。」柯爾直言，「所以我現在最擔心的是我們整體的情緒反應，因為G6那晚我們顯然不像是一支處於狀態的球隊。」

▲▼勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞首輪表現穩定，但火箭來勢洶洶，已追成3比3。（圖／達志影像／美聯社）

勇士在系列賽前4戰表現強勢，一度取得3勝1敗的聽牌優勢，但之後連續輸掉G5與G6，陷入心理與戰術的雙重考驗。若明日G7再輸，將是柯爾執教以來，繼2016年總冠軍賽後，再度遭逢3比1卻被逆轉的「歷史慘劇」。

事實上，勇士G6氣勢明顯下滑，不僅未能撐起主場大通中心的熱度，全場更未展現應有的「關門」氣勢，就如柯爾所說的，灣區軍團那一戰並「不像自己」。

勇士的3大核心柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）擁有豐富的季後賽經驗，理應能扛住壓力，但若G7開局火箭打出一波攻勢，勇士無法即時穩住陣腳，那灣區這個賽季恐將以崩盤收場。

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Steve KerrStephen CurryJimmy ButlerDraymond Green

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