衛少G7全能演出諷前東家「選錯人」　快艇記者：他救了金塊

Russell Westbrook gets the steal for the SLAM ????



He received a technical foul for hanging on the rim ????pic.twitter.com/dACRmlDfUg — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 4, 2025

記者游郁香／綜合報導

昔日MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook）去年夏天被快艇交易到爵士，之後輾轉披上金塊戰袍，他一度因為季末失誤連連成為眾矢之的，甚至被捲入丹佛前主帥與總經理的「鬥爭」之中。不過「衛少」很快在季後賽首輪證明自己的價值，他搶七戰繳出16分、5籃板、5助攻和5抄截，淘汰了前東家快艇。

金塊今（4）日在搶七戰以120比101狂勝19分晉級，全隊共有6名球員得分突破15分，成為NBA史上首支在G7達成此紀錄的球隊，其中1位是從板凳出發的前MVP衛斯布魯克，他上場27分鐘以9投5中、高達55%的投籃命中率，攻下16分、5籃板、5助攻和5抄截的全能數據，單場5抄截是搶七史上單場第2高的紀錄。

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▲衛斯布魯克在季後賽首輪有關鍵演出，幫助金塊晉級。（圖／達志影像／美聯社）

除了因傷只打了9分鐘的G3，衛斯布魯克這一輪系列賽表現相當出色，繳出場均16.0分、5.6籃板、3.2助攻和1.6抄截，整體命中率45.2%、三分命中率46.2%（每場出手 5.2 次）、罰球命中率70.6%。

根據統計，衛斯布魯克今年季後賽的三分命中率，甚至優於柯瑞（Stephen Curry）、雷納德（Kawhi Leonard）、坦圖（Jayson Tatum）、艾德華茲（Anthony Edwards）和布朗森（Jalen Brunson）等各隊當家球星。美國媒體直言，「從數據堆砌的MVP，到如今成為頂級3D球員，這真是奇妙的時代。」

▲衛斯布魯克幫助金塊淘汰了老東家快艇。（圖／達志影像／美聯社）

衛斯布魯克今日末節大秀抄截後快攻爆扣，他興奮對著觀眾席怒吼，賽後他走進球員通道時又大吼，「他們選錯人了，不是嗎？」似乎在嘲諷去年交易送走他的前東家快艇。

快艇記者埃斯納阿沙里（Farbod Esnaashari）發文讚嘆，「衛斯布魯克絕對是拯救金塊季後賽的關鍵。他拯救了本來要輸掉的G1，此後每一場都發揮關鍵作用，給他所有的掌聲吧。」