TNT節目致敬波波維奇　歐尼爾難忘「駭客戰術」

▲馬刺主帥波波維奇宣布卸下教練職。(圖/CFP)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

馬刺傳奇教頭波波維奇(Gregg Popovich),本周正式卸下總教練職務,轉任球隊總裁。《Inside the NBA》節目也在今(4)於金塊對快艇G7開打前,獻上深情致敬,引起熱烈回響。

節目主持人之一、NBA傳奇中鋒歐尼爾(Shaquille O’Neal)特別分享一段與波波維奇的個人往事,他提到,自己小時候家境清寒,鞋子破爛不堪,父親得知馬刺有位球員和歐尼爾穿著相同尺碼的球鞋後,聯絡了球隊。波波維奇二話不說,便送來幾雙鞋,且分文不取。

「他從不求回報,這讓我一直非常尊敬他。」歐尼爾說。他也笑著回憶波波維奇曾在比賽開場僅5秒就對他啟動「駭客戰術」,並對他比出大拇指,笑容滿面。

