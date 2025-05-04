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TNT節目致敬波波維奇　歐尼爾難忘「駭客戰術」

▲▼馬刺主帥波波維奇、溫班亞瑪；快艇雷納德。（圖／CFP）

▲馬刺主帥波波維奇宣布卸下教練職。（圖／CFP）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

馬刺傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich），本周正式卸下總教練職務，轉任球隊總裁。《Inside the NBA》節目也在今（4）於金塊對快艇G7開打前，獻上深情致敬，引起熱烈回響。

節目主持人之一、NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）特別分享一段與波波維奇的個人往事，他提到，自己小時候家境清寒，鞋子破爛不堪，父親得知馬刺有位球員和歐尼爾穿著相同尺碼的球鞋後，聯絡了球隊。波波維奇二話不說，便送來幾雙鞋，且分文不取。

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「他從不求回報，這讓我一直非常尊敬他。」歐尼爾說。他也笑著回憶波波維奇曾在比賽開場僅5秒就對他啟動「駭客戰術」，並對他比出大拇指，笑容滿面。

除了TNT節目的致敬，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）、火箭總教練烏多卡（Ime Udoka）日前也穿上印有波波維奇肖像的T恤表達敬意。馬刺新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）則於社群平台寫下深情告別文，感謝恩師指導。

76歲的波波維奇自去年11月因輕微中風休養後便未再執教，日前球隊宣布他將不再回歸教練席，29年傳奇教練生涯就此畫下句點。他生涯率隊奪下5座總冠軍，如今轉任球隊總裁，將繼續為馬刺建構未來。

馬刺也同步宣布，由助理教練強森（Mitch Johnson）正式接任總教練一職。強森效力球隊已有10年，並在波波維奇缺席期間擔任代理教練，獲得高層信任。

關鍵字： NBA馬刺波波維奇歐尼爾

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