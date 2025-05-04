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大聯盟主審「忘了關麥」直播爆粗口全網瘋傳　網友：這反應太真實

▲資深主審米勒（Bill Miller）。（圖／達志影像／美聯社）

▲資深主審米勒（Bill Miller）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒3日（台灣時間）紅襪對雙城之戰出現罕見插曲，資深主審米勒（Bill Miller）在宣布重播判決結果後，忘記關閉麥克風，將心中不滿的粗話原音「FXXX」播送至全場與全國直播，當場引爆話題，也讓一場原本氣氛平穩的比賽瞬間成為社群熱搜。

紅襪當時以6比1領先，8局下兩出局一壘有跑者時，迪佛斯（Rafael Devers）的擊出中外野安打，跑者杜蘭（Jarren Duran）從一壘急奔本壘與雙城捕手傑弗斯（Ryan Jeffers）接球後，迅速伸手碰觸跑者。主審米勒第一時間判定「安全回到本壘」，芬威球場觀眾歡聲雷動。

但雙城隊立刻挑戰，經過重播審查後，確認觸殺成功，原判被推翻。米勒走上麥克風冷靜宣布：「判決經過審視，場上原判被推翻，跑者出局，明尼蘇達保有挑戰權。」就在此時，他疑似因誤判被翻而感到懊惱，卻忘了麥克風尚未關閉，隨即脫口而出：「F—！我X的也看到了！該死！」

這段脫序發言完整透過電視直播與現場音響放送出去，社群媒體瞬間熱議。影片在X（原Twitter）迅速瘋傳，有網友開玩笑說：「太真實了，這才是人類！」、「我喜歡他這種誠實的反應」、「主審也有情緒，很有共鳴。」甚至有人讚美：「這樣的米勒我反而更尊敬了。」

不過也有部分聲音批評此舉不當，「場邊有小孩在，這樣太失禮了」、「應該接受懲處或禁賽」，但整體輿論多半持理解與同情態度。

紅襪拿下這場勝利，但話題卻被這位資深主審搶走。米勒擁有超過20年執法經驗，曾主審多場季後賽與世界大賽，這次的「關麥失誤」卻讓他成為意外主角，也讓球迷看到裁判少見的情緒面，成為大聯盟場邊「最人性化的一瞬」。

關鍵字： MLB米勒主審紅襪爭議

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