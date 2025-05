大聯盟主審「忘了關麥」直播爆粗口全網瘋傳　網友：這反應太真實

▲資深主審米勒(Bill Miller)。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

美國職棒3日(台灣時間)紅襪對雙城之戰出現罕見插曲,資深主審米勒(Bill Miller)在宣布重播判決結果後,忘記關閉麥克風,將心中不滿的粗話原音「FXXX」播送至全場與全國直播,當場引爆話題,也讓一場原本氣氛平穩的比賽瞬間成為社群熱搜。

Homeplate umpire Bill Miller cursed himself out on the hot mic after getting a call wrong after review pic.twitter.com/OrAXusJa42