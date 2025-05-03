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徐若熙4.2局失3分吞敗　猿隊教頭仍心驚：對他還是苦手

▲▼ 徐若熙 。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／桃園報導

味全龍「龍之子」徐若熙今（3日）再度面對樂天桃猿，僅投4.2局退場吞敗，本季勝投再等等。猿隊總教練古久保健二仍表示，「我們還是對他比較苦手。」

徐若熙本季首戰便對上樂天桃猿，當時繳出6局失1分、飆7K的精采內容，展現強勢壓制力。然而今日再度交手，雖同樣僅被敲5支安打，但受守備失誤拖累，最終失3分、其中僅1分為責失，另送出4次三振，用球數達92球（63顆好球），為本季最短登板紀錄。

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對於是否「破解」徐若熙，古久保連忙否認，「不不不，我們還是對他比較苦手，今天依舊苦手。」但他也肯定球隊此役賽前準備周全，「打者和打擊教練有針對對戰策略做討論，第1局讓他用了不少球，前3局消耗他很多用球量，這是好的地方。」

陳晨威昨天開轟，今天又有2次美技演出，古久保也不吝讚賞，「真的是拚盡全力，有感受到他真的很努力想把球接住。」

桃猿近10戰取得6勝，古久保表示，多數比賽是低比數戰況，選手難免感受到壓力，「但我希望他們不要在有壓力的狀況下應戰，這時候壓力會大一點。」他也補充，球隊若能在各方面再更完善一點，相信表現會越來越好。

關鍵字： 棒球味全龍樂天桃猿徐若熙陳晨威

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