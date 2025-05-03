「布珉貞」圓夢！南珉貞激動迎布坎南來台：離不開富邦了

▲南珉貞。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將宣布將網羅曾效力韓職三星獅的洋投布坎南（David Buchanan），消息一出讓啦啦隊韓籍成員南珉貞欣喜若狂。原來她過去在三星獅啦啦隊時期就曾表示，自己最喜歡的選手就是布坎南。得知他即將來台，她許願希望能與他一起開球，並承諾一定會到場觀看他的首場先發。

「沒想到竟然能在台灣遇見他，真的不敢相信！」南珉貞難掩興奮之情，還向大家介紹自己的綽號是「布珉貞」。她表示，布坎南最具代表性的特徵就是他使用的薄荷綠手套，在球場上非常醒目。而且他是長年在韓國發展的洋投，實力出眾，許多選手也提到他在飲食管理方面非常自律，對粉絲也非常親切。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南珉貞與布坎南的太太也早已是互追的IG好友，對方的小朋友非常可愛，因此她特別喜歡這個家庭。她也主動傳訊息給對方表示期待他們一家來到台灣，布坎南太太也曾向她詢問關於台灣生活的相關資訊，南珉貞回應：「台灣真的很棒，人們也很熱情，只是要稍微注意天氣比較熱。」

她回憶說：「我生日的時候，團長曾請布坎南錄製生日祝福影片送我，我至今還保存在手機裡，非常珍惜。」

被問到這麼喜歡一位投手，會不會讓「南朋友」（粉絲對南珉貞的暱稱）吃醋？她笑著回應：「應該不會嫉妒啦，因為大家都知道我從三星獅時期就很喜歡他，很期待能和他同框。」

富邦育樂總經理陳昭如還特地告訴南珉貞：「我們網羅了妳最喜歡的投手喔！」她開心表示：「我離不開富邦的理由又多了一個，我會繼續在這裡深耕。如果可以許願的話，希望能有機會和布坎南一起開球。畢竟他的球速很快，如果能試著打看看，一定會很開心。」

南珉貞也好奇布坎南何時會抵達台灣，並說：「他的第一場先發我一定要到場支持，就算是在客場，就算是在高雄，我也會去！」