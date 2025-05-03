山本由伸6局無失分率道奇6連勝　大谷翔平中斷連5戰安打吞2K

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇投手山本由伸3日掛帥先發，主投6局無失分，僅被擊出1支安打，送出6次三振，以穩定壓制力奪下本季第4勝，防禦率進一步降至0.90，率領道奇收下近期的6連勝，在客場10連戰的首場比賽有好的開始。

大谷翔平本場表現沉寂，前兩打席分別遭荷姆斯（Grant Holmes）以曲球與滑球三振。2局下，貝茲（Mookie Betts）在一出局時擊出強襲球砸中荷姆斯左大腿，形成內野安打，隨後弗里曼（Freddie Freeman）也擊出內野安打，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）選到保送，形成滿壘，史密斯（Will Smith）擊出高飛犧牲打，道奇率先攻下1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

6局上，道奇再度展開攻勢。大谷翔平擊出內野滾地球出局後，貝茲轟出本季第5支全壘打，為球隊擴大領先至2比0。

山本由伸在前5局強勢壓制勇士打線，直到6局下一出局後才遭到萊利（Austin Riley）擊出中右外野二壘安打，但他隨即穩住陣腳，連續解決後續兩名打者化解危機，完成6局無失分的好投。

7局下，道奇第二任投手葉茲（Kirby Yates）登板，遭到勇士打者歐森（Matt Olson）擊出陽春砲，勇士追回1分。8局下道奇進攻時天候突變，現場降下大雨，導致比賽中斷1小時13分。比賽在9局上恢復，道奇未能追加保險分，勇士也未能追平，終場道奇就以2比1獲勝。

大谷翔平本場4打數無安打，吞下2次三振，連續5場安打紀錄中斷，打擊率降至.277。儘管如此，道奇仍靠山本的精采先發壓制與牛棚守成，在這場客場之戰中順利拿下勝利。

山本本季至今6場先發皆未讓對手攻下超過2分，其中4場為無責失分內容，持續展現「單月MVP」級的表現，也成為道奇開季穩定輪值的關鍵支柱。