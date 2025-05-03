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愛徒穿波波T恤致敬　柯爾、烏多卡感性喊話：生命中最重要的人

▲▼柯爾穿上波波維奇T恤致敬傳奇教頭。（圖／翻攝自Ｘ／@mattgzman）

▲柯爾穿上波波維奇T恤致敬傳奇。（圖／翻攝自Ｘ／@mattgzman）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

在NBA傳奇教練波波維奇（Gregg Popovich）今（3）日正式宣布卸下馬刺總教練一職後，2位與他有深厚淵源的教練——勇士主帥柯爾（Steve Kerr）與火箭教頭烏多卡（Ime Udoka）於西區季後賽第6戰賽前，特別穿上印有波波維奇肖像的T恤，向這位籃壇巨擘致敬。

波波維奇近年來因輕微中風而缺席大部分比賽，雖然身體狀態有慢慢好轉，但他坦言已無法應付高強度的NBA賽季節奏，最終選擇退居二線，轉任馬刺籃球營運總裁。

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柯爾曾在2004年於馬刺球員時期與波波維奇共事，並奪得總冠軍，他感性地表示，「波波是我生命中最重要的人之一，有很多原因，甚至與籃球無關。」

烏多卡則是在執教生涯早期於馬刺擔任助教，對恩師也有滿滿敬意，「早就知道這一天會到來，很感恩曾與他共事，也很榮幸能稱他為朋友。」

波波維奇留下的不僅是5座總冠軍、奧運金牌與NBA史上最多的1422勝，更是一種延續至今、深深影響無數球員與教練的籃球文化與精神。

關鍵字： NBA波波維奇馬刺柯爾烏多卡

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