愛徒穿波波T恤致敬　柯爾、烏多卡感性喊話：生命中最重要的人

▲柯爾穿上波波維奇T恤致敬傳奇。(圖/翻攝自X/@mattgzman)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

在NBA傳奇教練波波維奇(Gregg Popovich)今(3)日正式宣布卸下馬刺總教練一職後,2位與他有深厚淵源的教練——勇士主帥柯爾(Steve Kerr)與火箭教頭烏多卡(Ime Udoka)於西區季後賽第6戰賽前,特別穿上印有波波維奇肖像的T恤,向這位籃壇巨擘致敬。

波波維奇近年來因輕微中風而缺席大部分比賽,雖然身體狀態有慢慢好轉,但他坦言已無法應付高強度的NBA賽季節奏,最終選擇退居二線,轉任馬刺籃球營運總裁。

“Pop is one of the most important people in my life for many, many reasons — most of them have nothing to do with basketball.”



Steve Kerr opens up his pregame press conference with a tribute to Gregg Popovich pic.twitter.com/BcBTHdcWBX