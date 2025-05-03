「GOAT」退場！馬刺波波維奇卸任主帥　溫班亞瑪發文感謝恩師

▲溫班亞瑪（左）發文致敬即將退下執教職的波波維奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

馬刺傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）今（3）日正式宣布卸下總教練職務，結束長達29年的執教生涯。消息一出，馬刺新世代門面「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也深情發布貼文，告別這位史上最多勝教頭。

溫班亞瑪致敬波波維奇全文：

29年。

教練，感謝您的智慧、您的領導，以及您所創造的文化……

但最重要的是，感謝您是一位偉大且激勵人心的人。

能成為這29年的一部分是我的榮幸。

祝您在新的人生篇章中一切順利。

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29 years.



Coach, thank you for your wisdom, for your leadership, for the culture you created…



But most importantly for being a great and inspiring person.



It was an honor to be a part of those 29 years???????? Wishing you the best on your new chapter.



???? — Wemby (@wemby) May 2, 2025

這位狀元郎、2024年新人王、2025年全明星最後更以一個「GOAT（史上最偉大）」的表情符號，致上最高敬意。

▲波波維奇（右）與前子弟兵雷納德 （左）。（圖／CFP）

波波維奇生涯累積1,422勝，為NBA歷史第一，然而比起數據，更令人敬重的是他在場上場下對球員與助教的深遠影響。他一手栽培出鄧肯（Tim Duncan）、羅賓森（David Robinson）、雷納德（Kawhi Leonard）等超級球星，其教練體系也孕育出無數傑出教頭，是名副其實的籃壇傳奇。