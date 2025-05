「GOAT」退場！馬刺波波維奇卸任主帥　溫班亞瑪發文感謝恩師

▲溫班亞瑪(左)發文致敬即將退下執教職的波波維奇(右)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

馬刺傳奇教頭波波維奇(Gregg Popovich)今(3)日正式宣布卸下總教練職務,結束長達29年的執教生涯。消息一出,馬刺新世代門面「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)也深情發布貼文,告別這位史上最多勝教頭。

溫班亞瑪致敬波波維奇全文:

29年。

教練,感謝您的智慧、您的領導,以及您所創造的文化……

但最重要的是,感謝您是一位偉大且激勵人心的人。

能成為這29年的一部分是我的榮幸。

祝您在新的人生篇章中一切順利。

29 years.



Coach, thank you for your wisdom, for your leadership, for the culture you created…



But most importantly for being a great and inspiring person.



It was an honor to be a part of those 29 years???????? Wishing you the best on your new chapter.



????