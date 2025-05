葛斯密特開轟、弗萊德7局完美壓制　洋基完封光芒摘勝

▲弗萊德(Max Fried)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間3日上午,紐約洋基主場交手坦帕灣光芒,洋基靠著明星一壘手葛斯密特(Paul Goldschmidt)打破僵局的三分砲外加先發弗萊德(Max Fried)7局無失分好投的率領下,3比0完封光芒摘勝。

