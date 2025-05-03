葛斯密特開轟、弗萊德7局完美壓制　洋基完封光芒摘勝

▲弗萊德（Max Fried）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間3日上午，紐約洋基主場交手坦帕灣光芒，洋基靠著明星一壘手葛斯密特（Paul Goldschmidt）打破僵局的三分砲外加先發弗萊德（Max Fried）7局無失分好投的率領下，3比0完封光芒摘勝。

前4局雙方打線都能突破得分大關，5局下半主場洋基發動進攻，維瓦斯（Jorbit Vivas）保送上壘、賈吉（Aaron Judge）擊出二安，條紋軍兩出局進佔2、3壘後葛斯密特鎖定光芒後援蒙哥馬利（Mason Montgomery）98英哩偏高速球，一棒扛出右外野形成打破僵局的三分砲，洋基先馳得點取得3比0領先。

Paul struck Gold pic.twitter.com/QTwOvRbILK — New York Yankees (@Yankees) May 3, 2025

洋基右投弗萊德本戰先發7局只被敲出1支安打，送出6次三振2次保送沒有失分，賽後防禦率降至1.01；8、9兩局牛棚威廉斯（Devin Williams）與威佛（Luke Weaver）接力守成，洋基最終3比0完封光芒，弗萊德也笑納本季第6勝，延續美聯單月最佳投手的火熱手感。

「能親眼看到他的表現，真的令人印象深刻，他一直都很穩定，在任何情境下都能帶來強悍且穩定的打席表現，我們在這裡看到的真的是非常好的發揮，」賽後洋基主帥布恩（Aaron Boone）談到葛斯密特時表示。